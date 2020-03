Détails et images de la fuite ‘Powerbeats 4’ d’Apple

Les spécifications et les images des futurs écouteurs sans fil “Powerbeats 4” d’Apple sont apparues en ligne, montrant une durée de vie accrue de la batterie, ainsi que l’ajout de “Hey, Siri”.

Image de marketing prétendument divulguée pour les nouveaux Powerbeats rouges 4

Après la découverte en janvier 2020 d’une icône “Powerbeats 4” dans iOS 13.3.1 et l’approbation par la FCC de l’appareil en février, ce qui semble être les spécifications et les images finales ont fuité. Les derniers écouteurs sans fil de sport ajouteront la puce H1 d’Apple et offriront jusqu’à 3 heures d’autonomie supplémentaires par rapport aux 12 heures des Powerbeats 3 précédents.

L’ajout de la puce H1 signifie, s’il est correct, que Powerbeats 4 comportera “Hey, Siri”, plus la possibilité d’annoncer des messages avec Siri. La puce H1 est déjà dans les Powerbeats Pro, AirPods 2 et AirPods Pro d’Apple.

Les images marketing divulguées correspondent aux rapports précédents, montrant une nouvelle disposition du câblage. Comme le modèle précédent, le Powerbeats 4 se connecte via Bluetooth aux iPhones des utilisateurs, mais il existe également un câble entre les deux écouteurs. Destiné à garder les écouteurs Powerbeats autour de votre cou en cours d’utilisation, le nouveau design voit le câblage se connecter au crochet d’oreille au lieu de pendre des écouteurs comme auparavant.

Selon le site allemand WinFuture, la batterie n’a besoin que de cinq minutes de charge pour obtenir une heure d’utilisation. Et Powerbeats 4 devrait maintenant être disponible en noir, blanc et rouge. Les Powerbeats 3 ont une édition mixte rouge et noire, mais pas entièrement rouge. Il existe également une version mixte “pop bleu” de Powerbeats 3 et, jusqu’à présent, il semble que Powerbeats 4 ne continuera pas.

Une nouvelle conception de câblage signifie que le fil reliant les deux écouteurs se fixe sur le contour d’oreille.

Apple n’a pas commenté les informations, ni donné d’indication sur le moment où le Powerbeats 4 pourrait être publié. Il n’y a pas non plus de détails sur les prix, bien que les Powerbeats 3 précédents se vendaient 199,95 $ et Powerbeats Pro coûtaient 249,95 $.