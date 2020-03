Deux autres employés d’Apple contractent un coronavirus au siège irlandais

Le siège européen d’Apple à Hollyhill, Cork aurait deux autres cas d’infections à coronavirus, ce qui porte le nombre de l’établissement à trois.

Après un premier cas confirmé de coronavirus sur le principal campus européen d’Apple, à Cork, en Irlande, des sources locales indiquent que deux autres membres du personnel ont été testés positifs pour le virus.

L’installation aurait été soumise à un nettoyage en profondeur après le premier cas, et selon le quotidien de Cork, The Echo, le personnel de chacun des quatre bâtiments principaux de l’installation de Hollyhill a été séparé pour tenter de contenir le problème.

On ne sait pas encore quel rôle jouent les deux membres du personnel nouvellement infectés chez Apple, et la société n’a pas encore commenté publiquement ces nouveaux cas. Cependant, The Echo a parlé à un employé d’Apple qui a été dirigé vers le travail à domicile et l’a cité comme disant que la situation était “alarmante”.

La nouvelle de deux autres cas survient après qu’Apple a envoyé un e-mail à des employés pour leur dire qu’ils travaillaient avec le Health Service Executive d’Irlande et que le HSE pensait que le risque pour les autres employés était faible.

Apple emploie actuellement plus de 6 000 personnes en Irlande, dont la grande majorité est basée à Hollyhill, Cork.

Par ailleurs, les responsables de la santé de Cork ont ​​introduit un essai de dépistage des coronavirus pour les automobilistes. Près de Gurranabraher, à environ trois kilomètres du campus d’Apple, une zone de test au volant comprend du personnel médical en combinaison de protection complète qui tamponne les gens par les vitres des voitures.

Soixante-dix miles au nord de Cork, les studios Troy de Limerick ont ​​désormais interrompu la production sur la “Fondation” dramatique Apple TV +, suite à l’introduction par le gouvernement irlandais de nouvelles mesures pour contenir et combattre le virus.