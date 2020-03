Deux iPhones et iPad utilisés pour la diffusion extérieure de NBC ‘Today Show’

L’iPhone a montré son utilité dans une situation inhabituelle de travail à domicile, avec l’animateur de NBC Today Show, Al Roker, révélant l’utilisation de deux iPhones et d’un iPad dans le cadre de sa configuration de diffusion à distance.

Configuration de l’iPhone d’Al Roker pour les diffusions extérieures (via @ alroker / Twitter)

Le coronavirus a contraint de nombreuses entreprises et organisations à garder leurs employés à la maison dans la mesure du possible, les personnes concernées étant installées pour faire leur travail à distance. Alors que de nombreux rôles au bureau peuvent facilement se déplacer vers des environnements de travail à domicile, les diffuseurs doivent trouver d’autres moyens de diffuser leurs stars, et parfois de diffuser en direct.

Vendredi, dans un article sur Twitter, Al Roker a révélé sa configuration pour diffuser pour “The Today Show” de NBC, filmant en direct de l’extérieur de sa maison. Roker est apparu en direct pendant l’émission, qui semblait fonctionner comme une émission extérieure typique pour les spectateurs, mais le tweet a montré que ce n’était pas une configuration normale.

Oui. Fait jusqu’à vendredi-yay. Voici ma configuration d’arrière-cour pour @todayshow et @ 3rdhourhourToday L’iPhone est Live U, l’autre iPhone est de retour. L’iPad est plus rapide. Et un panneau lumineux LED et un combo micro iRig / Sennheiser pic.twitter.com/DomHW57KTf

– Al Roker (@alroker) 27 mars 2020

Roker a indiqué qu’il utilisait une paire d’iPhones pour filmer ses segments, avec un iPhone 11 Pro utilisé comme appareil photo principal tandis que l’autre était un “retour”. À l’aide d’applications telles que LiveU, le flux en direct de la caméra de l’iPhone a été envoyé directement au serveur de NBC, l’iPhone de retour montrant les flux vidéo et les clips sélectionnés fournis par la production, permettant à Roker d’avoir un contact visuel avec les autres membres de l’équipe.

En plus des deux iPhones, représentés sur les supports, Roker a également utilisé un iPad comme indicateur, un panneau lumineux LED et une combinaison d’un microphone Sennheiser et du matériel iRig pour fournir l’audio.

LiveU est une plate-forme de transmission et de streaming vidéo en direct, une plateforme que NBC possède une vaste expérience. Après être devenu actionnaire d’Euronews en 2017, NBC News et Euronews ont découvert qu’ils utilisaient tous les deux des systèmes LiveU et ont depuis commencé à partager des fichiers vidéo entre les organisations sur la plateforme.

Compte tenu de la qualité vidéo offerte par la caméra de l’iPhone, ainsi que par des services comme LiveU, il est probable que NBC ait utilisé des configurations similaires basées sur iOS dans le passé, ou à tout le moins, envisagera de le faire à l’avenir.

En ce qui concerne les utilisateurs à domicile qui peuvent diffuser en direct sur des services tels que Twitch ou des films vidéo pour YouTube, le tweet démontre qu’une collection relativement petite de matériel de qualité grand public peut atteindre des valeurs de production vidéo élevées.