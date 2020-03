Devez-vous passer à l’iPad Pro 2020?

Maintenant que les nouveaux iPad Pros 2020 sont à nos portes, nous examinons qui devrait – et qui ne devrait pas – envisager de passer aux dernières tablettes professionnelles d’Apple. Que vous ayez le précédent iPad Pro 2018, un iPad Air ou autre chose, nous sommes là pour vous faciliter la décision.

IPad Pro 2020 et iPad Pro 2018

Pour faciliter la prise de décision, nous avons divisé notre guide en différentes sections, en fonction de l’appareil que vous utilisez actuellement au moment où vous décidez de mettre à niveau ou de ne pas mettre à niveau.

J’ai un iPad plus ancien

Si vous avez un iPad plus ancien, vous tombez probablement dans l’un des deux camps: votre iPad se porte très bien, mais vous songez à une mise à jour des fonctionnalités ou votre iPad n’est plus assez puissant et montre des signes de son âge.

Pour ceux qui ont un iPad qui se porte bien et qui répond au moins adéquatement à vos besoins, vous n’avez pas besoin de passer à l’iPad Pro 2020. Les modèles 2020 des Pros ne sont pas si différents de la gamme iPad Pro 2018, et si vous n’étiez pas convaincu par les modèles 2018 au cours des deux dernières années, le 2020 ne vous influencerait probablement plus. Il n’y a rien de mal à une mise à niveau, surtout si vous voulez juste quelque chose de nouveau, mais l’iPad Pro 2018 de génération précédente en vente ou un iPad Air peut très bien vous convenir.

Ensuite, il y a ceux qui ont besoin d’une mise à jour à partir d’un ancien iPad. Ceux d’entre vous dans ce bateau ne devraient pas hésiter à passer au nouvel iPad Pro. La seule chose que nous recommandons est de penser à ce que vous faites avec la tablette. Si vous consommez principalement des médias, regardez des films et de la télévision, lisez, les médias sociaux, etc., l’iPad Pro peut être plus de tablette que vous n’en avez besoin. Vous seriez tout aussi bien avec l’iPad Pro 2018 ou l’iPad Air 3 et vous pourriez économiser de l’argent dans le processus.

J’ai l’iPad Pro 2017

IPad Pro 2018 (à gauche) et iPad Pro 2017 (à droite)

Qu’est-ce que tu attends? Le nouvel iPad Pro possède toutes les fonctionnalités redessinées de la gamme 2018 et bien plus encore. L’année 2018 a été un excellent cycle de mise à niveau pour iPad Pro et si vous vous en êtes tenu à Apple pour l’affiner et ajouter des fonctionnalités supplémentaires, c’est là que vous voulez être.

De plus, l’iPad Pro 2017 ne fonctionnera pas avec le clavier magique et la probabilité que des modèles tiers viennent pour un design vieux de trois ans n’est pas élevée.

Vous êtes probablement celui qui pousse l’iPad mais ne voulait pas mettre à niveau après seulement un an. Maintenant qu’il y a plus d’un an que la génération précédente a chuté, ce n’est pas un mauvais moment pour appuyer sur la gâchette.

J’ai l’iPad Air 2019

Ceux qui secouent spécifiquement l’iPad Air 2019, nous vous recommandons de ne pas y aller. Vous venez d’acheter la tablette il y a un an, date à laquelle vous avez choisi l’Air plutôt que l’iPad Pro 2018. Si tel était le cas, à moins que votre travail sur iPad n’ait considérablement changé, il n’y a aucune raison de débourser encore plus d’argent pour passer à l’iPad Pro 2020.

Si vous cherchez à augmenter votre productivité, cependant, nous vous recommandons peut-être de vous procurer l’un des nouveaux étuis pour clavier Logitech qui intègrent désormais un trackpad multi-touch complet.

J’ai l’iPad Pro 2018

C’est la décision la plus intéressante de toutes. Vous possédez l’iPad Pro 2018 et vous ne savez pas si vous souhaitez passer aux nouveaux modèles. Il se trouve que c’est exactement là où nous nous trouvions également.

La seule bosse de l’appareil photo grand angle 12MP sur l’iPad Pro 2018

Le plus grand obstacle est que l’iPad Pro est la tablette la plus chère d’Apple et débourser entre 800 $ et plus de 2000 $ n’est pas un mince morceau de changement. Pour cette raison, nous recommandons à la plupart des utilisateurs avec l’iPad Pro 2018 de ne pas prendre la peine de passer à l’iPad Pros 2020.

Il existe des différences entre les deux modèles – nous les avons largement explorés – mais ils ne changeront pas énormément le jeu. Oui, les graphismes seront nettement meilleurs. Le Wi-Fi 6 sera plus rapide – en supposant que vous disposez de routeurs Wi-Fi 6 chez vous ou au bureau. Et bien sûr, la nouvelle caméra et le LiDAR auront des avantages. Mais ceux-ci ne suffiront pas à garantir le montant substantiel d’argent requis pour la mise à niveau.

Dans ce cas particulier, nous dirions de ne pas bouger, d’économiser de l’argent et de dépenser les 300 $ à 350 $ sur le nouveau Magic Keyboard lors de sa livraison en mai pour améliorer les fonctionnalités et les caractéristiques de votre appareil existant.

Là où nous dirions que cela vaut la peine d’être mis à jour, c’est si vous faites quelque chose de très graphique, comme éditer de grandes photos ou travailler avec de la vidéo. Dans ce cas, le nouvel iPad Pro avec son processeur graphique à huit cœurs sera bénéfique. Cela peut également être un bon moment pour mettre à niveau le stockage.

Modification d’images sur l’iPad Pro 2018

Lorsque nous avons acheté l’iPad Pro 2018, nous ne pensions pas que nous allions le garder. Nous voulions l’essayer avant de mettre à jour notre iPad Pro 2017. Mais la refonte du 2018 a été si bonne que nous avons fini par nous y tenir. Malheureusement, nous n’avons récupéré que les 64 Go de stockage de base. En tant que monteurs vidéo et photo, c’était loin de ce dont nous avions besoin et nous avons payé le prix après seulement un mois ou deux d’utilisation.

Après un an et demi de gestion pénible du stockage, nous sommes impatients de passer à une capacité supérieure et nous serons également ravis de graphismes améliorés, d’une connexion Wi-Fi plus rapide et même de la puce U1 lorsqu’elle sera finalement exploitée.

Pour ces raisons, nous avons mis à niveau nos unités personnelles vers le dernier modèle.

Aubaines sur les iPad Pros 2020 et iPad Pros 2018

Quel que soit l’iPad que vous possédez actuellement, si vous décidez de passer au nouvel iPad Pro, vous ne serez certainement pas déçu. Il est puissant, riche en fonctionnalités et iPadOS continue d’apporter d’innombrables nouvelles fonctionnalités à la tablette Apple.

