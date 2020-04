Diffusion en direct de Together At Home à l’appui du soulagement des coronavirus

Apple, avec une flopée de grandes plateformes médiatiques, diffusera plus tard ce mois-ci “One World: Together At Home”, une émission spéciale mettant en vedette des célébrités et des performances musicales à l’appui des efforts de secours de COVID-19.

Organisé par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le programme de plusieurs heures sera diffusé dans le monde entier le 18 avril dans le cadre d’une initiative continue visant à mobiliser des fonds pour le Fonds de réponse de solidarité COVID-19 de l’OMS, a déclaré Global Citizen dans une annonce. Le projet a permis d’amasser 35 millions de dollars au cours de la semaine dernière.

Animée par Jimmy Fallon de “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel de “Jimmy Kimmel Live” et Stephen Colbert de “The Late Show”, ainsi que des personnages de Sesame Street, l’émission a été organisée en collaboration avec Lady Gaga et présentera des performances de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

Apple devrait diffuser une version numérique du spécial en tandem avec les diffuseurs de télévision ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia. Au Canada, Bell Média animera l’émission sur ses différentes plateformes, tandis que BBC One prévoit de diffuser le programme le dimanche 19 avril. Aux côtés d’Apple, le spécial sera diffusé sur des plateformes numériques appartenant à Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram , LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

Où Apple a l’intention d’héberger “One World: Together At Home” n’a pas été annoncé, bien que la société ait diffusé par le passé des événements spéciaux similaires sur Apple TV et Apple Music.

Au-delà du soutien aux initiatives de l’OMS, Apple fait don de dizaines de millions de masques faciaux aux agents de santé de première ligne. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé dimanche un effort collectif de la part de la société et des fournisseurs pour concevoir, fabriquer et expédier des écrans faciaux de protection aux professionnels de la santé. Le géant de la technologie prévoit d’envoyer plus d’un million de boucliers chaque semaine.

“One World: Together At Home” devrait être diffusé le samedi 18 avril à 17 heures. Pacifique.