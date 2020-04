Disney + atteint 50 millions d’abonnés cinq mois après son lancement

Alors que des millions de personnes restent chez elles au milieu de la pandémie de COVID-19, le tout nouveau service de streaming de Disney, Disney +, a accumulé des dizaines de millions de nouveaux abonnés au cours des deux derniers mois.

Disney a annoncé mercredi que Disney + compte désormais 50 millions d’abonnés payants, contre 28,6 millions en février, rapporte Variety.

La hausse massive du nombre d’abonnés – quelque 21 millions d’ajouts en environ deux mois – fait suite à une expansion agressive en Europe et en Inde. Disney + a été lancé en Autriche en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines, selon le rapport.

En Inde, le service a été lancé en version bêta le 11 mars avant une large disponibilité le 3 avril. Le pays compte déjà 8 millions des 50 millions d’abonnés payants de Disney.

Disney avait initialement fixé un objectif de 60 à 90 millions d’abonnés mondiaux d’ici la fin de son exercice 2024, ce qui signifie que le service dépasse de loin les prévisions internes.

“Nous sommes vraiment satisfaits que Disney Plus résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue”, a déclaré Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International. “Une grande narration inspire et élève, et nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une vaste gamme de divertissements enracinés dans la joie et l’optimisme sur Disney Plus.”

Disney + a fait ses débuts en novembre avec une montagne de contenu, y compris l’accès aux films et émissions Disney, Pixar, Marvel Universe, Star Wars et National Geographic, ainsi que des originaux très attendus comme “The Mandalorian”.

Apple TV +, le service de streaming d’Apple qui propose des séries originales et des offres spéciales, a été lancé le même mois. Le géant de la technologie de Cupertino n’a pas encore détaillé le nombre d’abonnés, bien que le PDG Tim Cook ait déclaré en janvier que le service était sur un “départ enthousiaste”.