Disney + attire 28,6 millions d’abonnés en moins de 3 mois

Le nouveau service de streaming vidéo de Disney, Disney +, compte désormais plus de 28 millions d’abonnés payants après son lancement contre le concurrent du marché Apple TV + en novembre, a révélé la société mardi.

Le chiffre a été officiellement annoncé dans le rapport sur les résultats trimestriels de Disney à 26,5 millions d’abonnés fin décembre, mais le PDG Bob Iger lors d’une conférence téléphonique sur les résultats après la cloche a déclaré que le service avait atteint 28,6 millions lundi, selon The Verge.

Disney s’est fortement appuyé sur les promotions pour aider à augmenter le nombre d’abonnés, en présentant aux nouveaux utilisateurs des offres sur les abonnements annuels pendant la saison de magasinage des Fêtes, en offrant des réductions pour les obligations pluriannuelles et en offrant un an de service gratuit à certains clients Verizon. Apple propose également un accès gratuit à son produit de streaming, Apple TV +, aux nouveaux propriétaires d’iPhone, iPad, Mac, Apple TV et iPod touch.

Disney a également enregistré une augmentation du nombre d’abonnés pour Hulu et ESPN +, qui est passé à 30,4 millions et 6,6 millions d’abonnés fin décembre, respectivement. Ces gains sont en grande partie grâce à l’accord qui regroupait Disney +, Hulu et ESPN + pour un tarif mensuel de 12,99 $, selon le rapport.

Après un lancement national réussi, le géant du divertissement cherche à alimenter sa croissance par une expansion internationale. Disney prévoit de lancer le service à travers l’Europe en mars, suivi d’un lancement mondial continu tout au long de 2020.

La nouvelle arrive une semaine après qu’Apple n’ait manifestement pas mentionné les numéros d’abonnés d’Apple TV + dans un rapport sur les résultats de son premier trimestre fiscal de 2020. Le PDG d’Apple, Tim Cook, lors d’une conférence téléphonique mardi dernier, n’avait pas grand-chose à dire sur le service, à part noter un “démarrage enthousiaste”. “, qu’il a ensuite précisé comme une mesure du nombre total d’abonnés.

Disney + a été lancé en novembre avec une montagne de contenu, y compris l’accès aux films et émissions Disney, Pixar, Marvel Universe, Star Wars et National Geographic, ainsi que des originaux très attendus comme “The Mandalorian”. Le service a enregistré plus de 10 millions d’abonnés en une journée.