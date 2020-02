Disney rend son iPhone fonctionnel à son propriétaire, après deux mois sous l’eau

Un iPhone pensé comme perdu pour toujours a été rendu à une famille par des responsables de Disney après que les plongeurs aient trouvé l’appareil qui fonctionnait toujours.

Château de Cendrillon à Walt Disney World d’Orlando

Lors d’un voyage à Disney World, Lisa et Jacob Troyer ont eu une expérience pas si magique et ont déposé leur iPhone 11 dans le Seven Seas Lagoon. La famille a informé un employé de Disney et a laissé ses informations, douteuse de toute récupération des photos même si l’appareil avait été retrouvé. On leur a assuré, cependant, que l’équipe de plongée a trouvé des choses tout le temps et que le téléphone pourrait être récupéré.

“J’étais bouleversée d’avoir perdu mon téléphone et les photos que j’avais prises ce soir-là de la fête d’Halloween de Disney, qui avait été l’événement principal de notre voyage”, a déclaré Lisa Troyer. “Notre fille de six ans a été particulièrement dévastée, car des photos d’elle et de Jack Skellington ne se matérialiseraient jamais. Au lieu de cela, elles étaient assises au fond d’un lagon.”

Deux mois plus tard, Disney a contacté la famille pour lui dire que l’iPhone perdu avait été récupéré. L’iPhone est apparu dans l’e-mail, entièrement fonctionnel.

“J’ai pu récupérer toutes les photos de notre soirée Disney Halloween, et à part du sable dans mon étui et un peu d’algues sur la couverture, le téléphone ne semble pas pire pour l’usure”, a-t-elle déclaré, notant que l’appareil n’était que protégé par un mince étui en silicone.

L’iPhone 11 récupéré (crédit photo: MacRumors)

La famille a contacté Tim Cook qui les a remerciés d’avoir partagé leur histoire. Jacob Troyer a contacté MacRumors pour relayer les événements.

L’amélioration de la résistance à l’eau de l’iPhone 11 est à remercier pour l’état de fonctionnement des appareils. Les classifications IP68 de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, mais ont des normes différentes. L’iPhone 11 Pro peut résister à 4 mètres immergés pendant 30 minutes, tandis que les séries iPhone 11 et iPhone XS ne peuvent être immergées que 2 mètres pendant 30 minutes.

Même si la classification l’exige, tant que l’intégrité du téléphone tient, il fonctionnera à nouveau une fois sec. Le premier iPhone doté d’une résistance à l’eau a été l’iPhone 7 à IP67.