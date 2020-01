Disney + se développe en Europe plus tôt que prévu

Le service de streaming a avancé sa date de lancement dans la plupart des pays européens et a également annoncé une tarification locale plus chère que ses frais américains.

Nouvelle page Disney + pour le service britannique

Après son lancement aux États-Unis et au Canada en novembre 2019, le service de streaming Disney + arrive maintenant dans la plupart des pays européens plus tôt que prévu. Il débutera désormais une semaine plus tôt, le 24 mars, et Disney a également annoncé des prix qui le placent dans la même fourchette que ses concurrents locaux.

Bien que le lancement ne soit qu’un peu plus tôt que la date du 31 mars dernier, il est potentiellement important. L’une des raisons pour lesquelles Disney + n’a pas été lancée simultanément dans le monde, comme Apple TV +, est que certains de ses programmes sont liés par des contrats de droits.

La date anticipée peut signifier que les accords ont été conclus, ou il est possible que le service soit initialement lancé avec moins d’émissions qu’aux États-Unis.

Au fil du temps, des services tels que Disney + et Apple TV + peuvent également commencer à présenter divers catalogues de programmation dans différentes régions. En effet, la réglementation européenne va exiger un certain pourcentage de la production locale et tous les services de streaming, y compris Netflix, auront du mal à y répondre.

Une méthode consistera à réduire la programmation américaine afin d’augmenter le pourcentage d’émissions européennes dans une région donnée.

Parallèlement à la nouvelle date pour le Royaume-Uni et l’Irlande, la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne et plus encore, Disney a révélé les prix locaux. Pour la majorité des pays de l’UE utilisant l’euro, les frais d’abonnement seront de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Pour le Royaume-Uni, avec sa monnaie sterling, les frais seront de 5,99 par mois ou 69,99 par an.

Après la conversion des devises, les frais en euros sont légèrement plus chers que ceux des États-Unis, à environ 7,76 $. Le Royaume-Uni paie plus car, au taux de conversion actuel, 6,99 est égal à 9,10 $.

Ces chiffres signifient également que, comme aux États-Unis, Disney + arrive un peu plus cher qu’Apple TV +. C’est plus que le niveau de base sur Netflix, et au Royaume-Uni, c’est aussi plus que la BritBox récemment lancée, qui est de 5,99 par mois (7,82 $).

Aucun numéro de visionnage ou d’abonnement n’a été publié pour BritBox, bien que son service se soit écrasé à Noël lorsque l’ajout d’épisodes classiques de “Doctor Who” aurait vu la demande 20 fois plus importante. Netflix UK compterait 9,5 millions d’abonnés.