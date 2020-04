DisplayPort Alt Mode 2.0 pour les appareils de type C permet des résolutions d’affichage de 16K

La Video Electronics Standards Association a publié une nouvelle spécification qui ouvre la porte aux futurs périphériques USB-C pour prendre en charge DisplayPort 2.0 et les écrans à ultra-haute résolution.



DisplayPort Alt Mode 2.0 apporte un certain nombre de mises à niveau au protocole USB4.

Initialement annoncé en juin 2019, DisplayPort 2.0 prend en charge des résolutions jusqu’à 16K, des taux de rafraîchissement plus élevés, la prise en charge HDR à des résolutions plus élevées et des améliorations de la prise en charge multi-écrans et des écrans de réalité augmentée et virtuelle. Mercredi, VESA a publié la spécification pour DisplayPort Alt Mode 2.0, qui permettra aux futurs USB4 et USB Type-C de profiter pleinement de ces améliorations.

«La spécification mise à jour du mode Alt DisplayPort de VESA comprend un certain nombre de développements sous le capot, y compris des mises à jour de la découverte et de la configuration de l’interface ainsi que la gestion de l’alimentation, pour assurer une intégration transparente avec la spécification USB4», a déclaré Craig Wiley, membre du conseil d’administration de VESA et Leader du sous-groupe DisplayPort Alt Mode.

Le DisplayPort Alt Mode 2.0 permet désormais aux périphériques USB de type C de fournir des solutions d’accueil à connecteur unique pour une gamme de périphériques avec 80 Gbit / s de bande passante vidéo et d’autres améliorations introduites avec DisplayPort 2.0.

L’USB4, qu’Apple adoptera probablement dans les futurs appareils Mac, est une convergence des protocoles Thunderbolt et USB. Lors de sa sortie, il devrait offrir Thunderbolt sans redevance, ce qui pourrait ouvrir la voie à des accessoires Thunderbolt plus nombreux et moins chers pour arriver sur le marché.

Le premier des périphériques USB4 devrait arriver fin 2020. VESA a déclaré qu’il s’attend à ce que le déploiement initial de DisplayPort Alt Mode 2.0 se produise dans le courant de 2021.