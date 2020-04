DJI lance le drone Mavic Air 2 avec une caméra améliorée, un temps de vol plus long, plus

Le fabricant de drones leader de l’industrie DJI a dévoilé lundi le Mavic Air 2, avec le modèle successeur très attendu comprenant une caméra plus grande et plus haute résolution, un cardan à trois axes, des capacités de vol améliorées, un contrôleur redessiné et plus encore.



Le nouveau Mavic Air 2 de DJI.

Arborant un design conforme à la série Mavic Pro de DJI, le nouveau Mavic Air 2 dispose de quatre bras d’hélice repliables qui se déforment vers l’intérieur en un seul ensemble hautement portable. La conception a été introduite pour la première fois avec Mavic Pro en 2016 et a été transférée au Mavic Air d’origine et aux quadcoptères Mavic Pro 2 ultérieurs.

Dans le châssis mince et aérodynamique se trouvent les entrailles du Mavic Air 2, au sommet desquelles se trouve une grande batterie de 5200 mAh, contre 2970 mAh livrée avec l’Air d’origine. Bien qu’il soit légèrement plus long et plus lourd que son prédécesseur, le Mavic Air 2 obtient 34 minutes de temps de vol, surpassant même le Mavic Pro 2. Les nouveaux moteurs et les contrôleurs de vitesse électroniques atteignent une vitesse maximale compatible avec le modèle de deux ans à 42,5 miles par heure en “mode S.”

La vedette du spectacle est le capteur de caméra CMOS “Quad Bayer” d’un demi-pouce de DJI, bon pour des résolutions photo jusqu’à 48 mégapixels (la valeur par défaut est 12MP) et la vidéo 4K à 60 images par seconde. La sortie par défaut est fixée à 12 mégapixels pour les photos.

Un logiciel intelligent aide les pilotes à capturer facilement des images. Les photos panoramiques HDR et HDR sont prises en charge, tout comme la fonction SmartPhoto qui utilise l’apprentissage en profondeur et l’analyse de scène pour enregistrer des photos de 12 mégapixels dans l’une des trois options de capture d’image. La reconnaissance de scène optimise les paramètres des couchers de soleil, du ciel bleu, de l’herbe, de la neige et des arbres, tandis que Hyperlight prend plusieurs photos et les fusionne pour réduire le bruit dans des situations de faible luminosité.

Le HDR est également pris en charge pour la vidéo jusqu’à 4K à 30 ips, tout comme le ralenti 4X en 1080p à 120 ips ou le ralenti 8X en 1080p à 240 ips. Mavic Air 2 peut capturer et produire des vidéos time-lapse 8K Hyperlapse, bien que tous les modes de prise de vue ne soient pas pris en charge au lancement. Un cardan à 3 axes permet de conserver des images fluides dans toutes les conditions sauf les plus difficiles.

Comme les autres modèles DJI, le Mavic Air 2 regorge de capteurs, notamment des capteurs d’obstacles orientés vers l’avant et vers l’arrière et des capteurs d’atterrissage orientés vers le bas. Les lumières auxiliaires sur le bas du drone aident à un certain nombre de fonctions de vol comme l’atterrissage automatisé. Le géofencing GPS et la technologie AirSense, qui utilise la technologie aéronautique ADS-B pour éviter les avions commerciaux à proximité, sont également inclus.

DJI intègre la dernière version 3.0 du système avancé d’assistance au pilotage (APAS) pour le vol autonome, une fonctionnalité qui, lorsqu’elle est activée, crée de nouveaux chemins autour, sous ou au-dessus des obstacles. La prise en charge de la cartographie 3D permet des transitions en douceur et des mouvements fluides autour des sujets avec peu ou pas d’entrée utilisateur. FocusTrack offre un suivi avancé du sujet, y compris Spotlight 2.0, qui verrouille l’appareil photo sur un sujet pendant qu’un utilisateur utilise les commandes de vol.

Mavic Air 2 s’appuie sur la technologie OcuSync 2.0 de DJI pour les commandes de vol et la transmission de données. Le protocole a été mis à niveau pour fournir une vidéo HD stable à une distance maximale d’un peu plus de six miles et prend en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5,8 GHz avec commutation automatique.

Enfin, une télécommande remaniée est de style similaire au matériel fourni avec la série Phantom de DJI, mais abandonne les antennes saillantes pour une pince de smartphone.

En raison de la pandémie de COVID-19, Mavic Air 2 est immédiatement disponible en Chine et sera expédié aux clients dans d’autres destinations à la mi-mai.

Le pack Mavic Air 2 standard comprend le drone, une batterie, une télécommande et des câbles pour 799 $, tandis que l’option Fly More de DJI ajoute un sac à bandoulière, des filtres ND, un concentrateur de charge et deux batteries supplémentaires pour 988 $. Les précommandes sont disponibles dès maintenant via B&H Photo et Adorama, ainsi que sur le site Web de DJI.