Données de localisation de l’iPhone utilisées par le gouvernement américain pour suivre la propagation des coronavirus

Le gouvernement américain tenterait de suivre la pandémie de coronavirus en tirant parti des données de géolocalisation générées par la publicité en ligne diffusée sur les iPhones et autres smartphones, dans le but d’apprendre comment le virus se propage à travers le pays.

Mercredi, il a été annoncé qu’une collection de opérateurs de téléphonie mobile en Europe partagerait les données de localisation des clients avec la Commission européenne pour surveiller la propagation du coronavirus. Samedi, un rapport a fait surface suggérant qu’un programme similaire était en cours aux États-Unis, mais d’une manière légèrement différente.

Selon le Wall Street Journal, plusieurs responsables gouvernementaux ont acquis les données de localisation de millions de smartphones et d’appareils mobiles à travers le pays. Des sources affirment que le gouvernement fédéral, les Centers for Disease Control and Prevention, et les gouvernements des États et locaux reçoivent des rapports sur la présence et les déplacements des utilisateurs de téléphones mobiles dans des domaines d’intérêt spécifiques.

Il n’est pas clair si l’effort est lié à un rapport du 17 mars sur le gouvernement américain discutant de l’utilisation des données de localisation provenant de Google et Facebook pour des efforts similaires. Dans ce cas, il a été suggéré de transmettre des données de localisation anonymisées pour cartographier la propagation de l’épidémie, permettant aux experts de comprendre les schémas des mouvements des personnes et de prédire les points chauds probables de l’activité virale.

Plutôt que de provenir directement des transporteurs, comme dans le cas du programme européen, la version américaine acquiert ses données auprès des trackers publicitaires mobiles. Un domaine contre lequel Apple et les défenseurs de la vie privée se sont battus, le suivi permet généralement à un spécialiste du marketing de déterminer où les clients se rendent physiquement, ce qui peut permettre de lancer des campagnes de publicité ciblées régionalisées, ainsi que de surveiller l’efficacité d’une campagne.

Les données seraient anonymisées, ce qui signifie que les données de localisation pourront montrer où quelqu’un voyage, mais pas son identité. Ces données anonymes et agrégées sont utiles pour montrer les tendances générales, sans révéler les mouvements ou les motivations spécifiques d’un individu.

Il est suggéré que le projet vise à collecter des données pour pas moins de 500 villes américaines, y compris les détaillants et les lieux publics qui sont encore visités par un grand nombre de personnes, ce qui en fait un terrain fertile pour la transmission de virus. Certains chercheurs découvrent déjà des zones comme Brooklyn’s Prospect Park qui attirent encore la foule.

Les mêmes données peuvent également aider à surveiller l’impact économique de la pandémie, notamment la réduction des visites au détail et des déplacements en véhicule, entre autres mesures.

L’utilisation de données de suivi de localisation dérivées de la publicité a conduit certains défenseurs de la confidentialité à suggérer que l’industrie utilisait le coronavirus pour essayer de rendre la technologie de violation de la vie privée plus acceptable pour les utilisateurs réguliers.

Le chercheur en matière de confidentialité Wolfie Christl admet qu’il y a certains avantages à utiliser des données agrégées de cette manière, “même si les données sont collectées secrètement ou illégalement par des entreprises”, mais avertit qu’il existe encore des risques. “Comme une véritable anonymisation des données de localisation est presque impossible, de solides garanties juridiques sont obligatoires”, insiste Christl, en raison de la possibilité de combiner les données avec d’autres informations pour identifier et suivre des personnes spécifiques.