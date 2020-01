Doqo ajoute un clavier, un trackpad, une batterie et un concentrateur USB-C à l’iPad Pro

Le Doqo SmartDock est un autre accessoire iPad Pro qui vise à fusionner la tablette haut de gamme d’Apple avec un MacBook. Il combine non seulement un clavier et un trackpad, mais un étui, une batterie et un concentrateur USB-C en un seul appareil englobant.

Doqo SmartDock pour iPad Pro combine une batterie, un étui, un clavier, un trackpad et un concentrateur USB-C

Les utilisateurs expérimentés ont souvent fait pression pour des accessoires induisant la productivité comme celui-ci et depuis le lancement de l’iPadOS, nous avons vu d’innombrables accessoires lancés, chacun avec ses propres prises. Cela inclut le clavier Mokibo ou le Brydge Pro + qui capte les titres, qui ont tous deux des trackpads intégrés.

Doqo fait avancer les choses de manière significative, mais il le fait avec des résultats intermédiaires. À certains égards, Doqo excelle et, à d’autres égards, il ne suffit pas.

Conception

Comme c’est la tendance dans la conception d’accessoires Apple, le SmartDock est fabriqué en aluminium et anodisé pour correspondre à l’esthétique de l’iPad.

Contrairement à Brydge, Doqo a choisi de créer un boîtier iPad complet avec le SmartDock. Votre iPad Pro se niche à l’arrière du boîtier et est connecté via un câble USB-C sur le côté droit. Le câble est solide et est en nylon tressé, il devrait donc mieux résister à l’usure de l’iPad dans et hors de l’étui.

Ce câble USB-C est utilisé pour connecter le clavier, le trackpad, la batterie, ainsi que le hub qui sont tous logés dans la partie inférieure du boîtier.

Taper sur le clavier Doqo

Comme cela sert également de boîtier, vous voyez les offres de boîtier habituelles. Des boutons de volume facilement abaissables, ainsi qu’un bouton veille / réveil, résident dans le coin supérieur gauche. Il y a aussi une caméra coupée. Comparé à Brydge ou même au propre Smart Keyboard Folio d’Apple, cela a beaucoup plus de protection pour l’intégralité de l’iPad.

Dans le même temps, cela augmente considérablement les lunettes sur l’iPad Pro. Environ un demi-pouce est ajouté de chaque côté de l’écran de l’iPad au-dessus du cadre quart de pouce qui existait déjà.

Un hub USB-C utile

Il existe plusieurs ports sur le Doqo, à commencer par un port USB-C PD, un port HDMI et un port USB-C sur le côté gauche du clavier.

Les ports de gauche sur le Doqo SmartDock

Le port USB-C PD peut charger la batterie interne ainsi que charger l’iPad Pro. Malheureusement, il est limité à seulement 12 W de puissance. Le port HDMI peut gérer un affichage à 4K 30Hz lors de la mise en miroir ou de la sortie vidéo. Le dernier port de type C prend en charge USB 3.1 Gen 1 pour les données, mais pas de vidéo.

Les ports de droite du Doqo SmartDock

De l’autre côté du clavier, nous avons un lecteur de carte TF, un lecteur de carte SD et deux ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires tels que des disques durs portables ou des microphones. Le lecteur de carte TF est une option étrange par rapport à un lecteur de carte micro SD standard, mais il devrait fonctionner avec de nombreuses cartes micro SD mais n’est pas une garantie.

La sélection des ports est par ailleurs solide et permet de connecter un large éventail d’accessoires. Les éditeurs vidéo peuvent connecter un SSD externe, un microphone, importer des images à partir d’une carte SD, éditer à l’aide d’un moniteur externe et tout publier sur un iPad Pro.

Le clavier et le trackpad

La mise en œuvre du clavier et du trackpad est cruciale pour le Doqo Smartdock.

Le clavier est presque pleine taille et devrait être rapide à ajuster à partir d’autres claviers de style chiclet comparables. Notre plus grand scrupule est que le clavier lui-même semble spongieux ou rebondissant. Il n’a pas de base solide et en donne un peu trop pendant la frappe. Il n’a pas non plus de clic solide distinct ni de sensation d’une offre de meilleure qualité.

Il a une rangée solide de touches de fonction et un rétro-éclairage décent, mais si nous jugions uniquement sur le clavier, nous préférons le Smart Keyboard Folio d’Apple ou le Brydge.

Le curseur est assez réactif avec le Doqo SmartDock

Le trackpad est d’une taille décente mais est gêné par sa conception de plongeoir. Cela signifie que l’arrière du trackpad est stagnant tandis que les 2/3 avant peuvent être enfoncés. Cela enlève une grande quantité de biens immobiliers de pouvoir être cliqué.

Au lieu de cliquer sur le trackpad lui-même, vous pouvez toujours toucher la surface qui fonctionnera sur toute la zone.

Vous pouvez utiliser le trackpad comme la plupart des autres trackpads avec une variété de gestes multi-touch. Deux doigts vous permettront de faire défiler. Un robinet avec quatre doigts peut verrouiller l’iPad. Et un appui prolongé peut appeler les menus contextuels de l’iPadOS.

Le trackpad du Doqo SmartDock

Ce trackpad était très réactif, beaucoup plus réactif que le Brydge Pro. En effet, le trackpad Doqo s’appuie sur une connexion filaire plutôt que sur Bluetooth. C’est encore une fois un compromis car la connexion filaire est plus réactive, mais ajoute beaucoup plus de volume.

Un pas trop loin?

Une question que nous avons beaucoup entendue avec le Brydge Pro est de savoir si ce mashup est une bonne ou une mauvaise chose. S’il vaut la peine de prendre une petite tablette légère et de la surcharger avec un clavier massif. Cela sonne particulièrement vrai pour le Doqo SmartDock qui a une empreinte encore plus importante.

La question n’a pas de réponse facile et est entièrement basée sur vos propres préférences de travail.

MacBook Air contre Doqo et iPad Pro

Comparé à un MacBook Air doté d’un écran de taille similaire à notre iPad Pro 12,9 pouces, le MacBook Air est beaucoup plus portable. Le Mac est plus petit dans toutes les dimensions et possède tous les avantages de macOS.

Dans le même temps, alors que l’iPad Pro à l’intérieur du Doqo Smartdock est plus grand et plus lourd, il est livré avec la batterie supplémentaire, le concentrateur USB-C avec plus de ports et l’iPad peut toujours être retiré et utilisé de manière autonome.

Brydge Pro Doqo SmartDockPortsUSB-C pour charger USB-C PD, USB-C, HDMI, lecteur TF, lecteur SD, 2x USB-AKeyboard Clavier complet, touches de fonction dédiées Clavier complet, rétroéclairé, touches de fonction dédiées Trackpad Gestes multi-touch, grande surface de suivi, verre -Touch gesturesBatterie12 mois batterie pour clavier4300mAh batterie pour clavier, iPad ou accessoires à utiliserProtectionÉcran protégé, panneau arrière en optionÉcran, côtés et dos protégéCoût 229 $ 199 $ (139 $ en précommande)

Devriez-vous l’acheter?

Chacun a ses propres workflows et a besoin d’outils adaptés à cette expérience. Ce que nous aimons du Doqo, c’est la possibilité de combiner autant d’accessoires individuels en un seul. Si vous utilisez déjà une batterie portable, un étui iPad Pro, un concentrateur USB-C et avez besoin d’un clavier, le Doqo SmartDock est bien adapté pour remplacer tout cela et ajouter un trackpad.

Stockage USB-C connecté au Doqo

Cependant, si vous n’avez pas besoin de certains de ces accessoires, Doqo ajoute un volume inutile. La bonne nouvelle est que l’iPad Pro peut toujours être retiré et utilisé comme tablette.

À l’heure actuelle, le Doqo Smart Dock échoue dans certains domaines de mise en œuvre —Brydge est sans aucun doute le produit le plus raffiné. Mais, nous avons évalué un prototype et, selon toute vraisemblance, au moins certains de ces problèmes seront résolus au moment où l’appareil sera finalement expédié aux contributeurs.

Avantages

Clavier complet avec touches de fonction dédiées et rétro-éclairage

Grand pavé tactile de style MacBook avec multi-touch

De nombreux ports de chaque côté

Batterie de sauvegarde intégrée

Clavier et trackpad réactifs grâce à une connexion filaire

Protection complète de l’iPad Pro

Les inconvénients

Beaucoup de volume et de poids

Lecteur TF plutôt que Micro SD

Seulement 12 W de puissance passthrough

Un seul port USB-C

Le clavier est visqueux

Le trackpad ne peut pas être complètement enfoncé

Évaluation: 2.5 sur 5

Où acheter

Le Doqo SmartDock se trouve actuellement sur Kickstarter où il a déjà dépassé son objectif initial et a levé plus de cent cinquante mille dollars.

Les bailleurs de fonds qui choisissent de financer le projet peuvent obtenir le Doqo SmartDock pour 139 $, ce qui portera à 199 $ après la campagne.

Pour rappel, il s’agit d’une campagne de crowdfunding et pas la même chose qu’une précommande. Il n’y a aucune garantie que le produit sera expédié, bien que nous ayons testé le produit pour nous assurer qu’ils ont au moins fabriqué un prototype fonctionnel.