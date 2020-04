ecobee lance le système de sécurité HomeKit avec caméra, étiquettes de porte et service de surveillance

Après des mois de fuites, ecobee a officiellement publié sa nouvelle caméra de sécurité équipée de HomeKit, ainsi qu’un nouvel ensemble de capteurs de porte et fenêtre qui peuvent tous être associés à un nouveau service de surveillance à domicile baptisé Haven.

nouvelle gamme ecobee

Après s’être principalement concentré sur son thermostat intelligent, dont le plus récent a été lancé l’année dernière, ecobee lance une vague de nouveaux produits.

Des informations ont été divulguées pendant des mois avant le lancement officiel. Avec le lancement maintenant ici, l’image complète est révélée.

La caméra enregistre à 1080p et dispose d’un champ de vision de 180 degrés. Il comprend la conversation bidirectionnelle, la détection de personne, la vision nocturne, la mise au point intelligente qui garde les yeux sur l’action et les zones d’activité pour réduire les notifications. Il dispose également d’Amazon Alexa intégré qui peut être déclenché en mode mains libres, comme un Echo Dot ou un thermostat intelligent ecobee.

Ecobee SmartCamera

Toutes les vidéos sont cryptées et traitées localement, prennent en charge l’authentification à deux facteurs et s’arrêtent lorsque les membres de la famille sont autour. Deux semaines d’historique vidéo sont stockées lors de l’abonnement à Haven.

La prise en charge de HomeKit est intégrée à la caméra bien que HomeKit Secure Video soit absent au lancement. Ecobee dit que c’est quelque chose sur lequel ils travaillent activement et qui se poursuivra probablement.

ecobee SmartSensors pour portes et fenêtres

Le deuxième nouveau produit pour ecobee qui se concentrait auparavant uniquement sur les thermostats connectés est un nouvel ensemble de SmartSensors pour portes et fenêtres. Les SmartSensors ne surveillent que lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes ou fermées, et ils ont un capteur de présence pour détecter quand quelqu’un est ou n’est pas dans la pièce. Cela permet à ces capteurs de savoir quand quelqu’un entre dans la maison ou y va. Eux aussi soutiennent HomeKit.

La caméra ainsi que les nouveaux capteurs deviennent plus puissants lorsqu’ils sont combinés avec le dernier nouveau produit d’ecobee – Haven. Haven est un abonnement de surveillance à domicile qui vous aide à surveiller votre maison et élimine le besoin de claviers ou de télécommandes.

Haven surveille les portes et les fenêtres pour vous informer de leur ouverture lorsque vous êtes absent. Il s’arme et se désarme automatiquement à votre arrivée ou quitte la maison et n’envoie des notifications intelligentes que lorsque cela est nécessaire. Le service fournit 14 jours d’historique vidéo pour une caméra connectée.

Haven coûtera 5 $ par mois pour une caméra ou 10 $ par mois pour des caméras illimitées et comprend la surveillance à domicile. Les nouveaux SmartSensors pour portes et fenêtres coûtent 79 $ pour un pack de deux – les mêmes que les SmartSensors autonomes pour le thermostat qui détectent également l’occupation. Enfin, le nouvel ecobee SmartCamera coûte 179 $, ce qui est un peu élevé lorsque nous voyons de nouvelles caméras HomeKit lancer pour aussi peu que 39,99 $.