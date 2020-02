Économies considérables sur les iPhones Apple, les MacBook Pros, les écouteurs Bose

Les économies de fin de mois sont en vigueur sur les produits Apple populaires, ainsi que sur les accessoires haut de gamme, à l’approche du mois de février. Économisez des centaines instantanément sur des MacBook Pros bien équipés, et profitez du prix le plus bas sur les écouteurs Bose Noise Cancelling 700. Woot, propriété d’Amazon, élimine également les modèles d’iPhone avec des prix aussi bas que 119 $ aujourd’hui seulement.

300 $ de rabais sur MacBook Pro 13 pouces

Lancement des meilleures offres du jour, B&H frappe ce matin 300 $ de rabais une configuration MacBook Pro 13 pouces haut de gamme en gris sidéral, offrant le prix le plus bas sur le modèle bien équipé d’au moins 150 $.

La configuration haut de gamme comprend un processeur quad-core 2,4 GHz, 16 Go de mémoire et un SSD 512 Go, le tout pour 1 899 $. La livraison gratuite de 2 jours est également incluse dans les États-Unis contigus, et les titulaires de carte Payboo peuvent économiser sur la taxe de vente lorsqu’ils expédient vers des codes postaux éligibles (150 $ d’économies en moyenne en plus de la remise de 300 $).

Vous cherchez une autre spécification? Des dizaines d’offres sont disponibles dans AppleInsider Guide des prix du MacBook Pro 13 pouces, y compris le prix le plus bas jamais enregistré pour le modèle 2,4 GHz, 8 Go et 256 Go d’Apple.

350 $ de rabais sur un MacBook Pro 8 cœurs de 16 pouces

Besoin d’un espace d’écran supplémentaire? Ceux qui recherchent le plus grand MacBook Pro d’Apple peuvent économiser 350 $ sur un MacBook Pro 16 pouces Core i9 haut de gamme chez Adorama cette semaine avec code promo APINSIDER.

Maintenant 2450 $ grâce à une remise instantanée de 300 $ cumulée avec le code promo, ce modèle en gris sidéral (MVVK2LL / A) comprend non seulement le processeur 8 cœurs le plus puissant de la ligne, mais il comprend également 1 To de stockage (le double de l’espace inclus avec le modèle standard), ainsi que la carte graphique AMD Radeon Pro 5500M 4 Go améliorée. AppleCare c’est aussi 30 $ de rabais, ramenant le prix à 349 $ lors de l’achat avec le MacBook Pro 16 pouces.

Pour activer l’offre, vous devez acheter via ce lien de prix spécial et appliquer le code de réduction APINSIDER lors du paiement. Des instructions étape par étape, y compris une capture d’écran de l’endroit où entrer le code, peuvent être trouvées dans ce guide de l’acheteur. Et pour les dernières démarques sur toutes les autres configurations, assurez-vous de visiter l’IA Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces.

Vente d’iPhone Woot

Les Mac ne sont pas les seuls produits en vente ce lundi. Woot, propriété d’Amazon, propose également une extravagance d’un jour sur iPhone, avec prix aussi bas que 119,99 $. Ces modèles sont des dispositifs anti-rayures et bosses, vous pouvez donc vous attendre à un niveau d’usure modéré. Mais pour ceux qui recherchent un iPhone pas cher (peut-être comme un appareil pour un membre plus jeune de la famille), les prix sont compétitifs.

Rendez-vous sur Woot pour découvrir la sélection complète, allant de l’iPhone 7 à l’iPhone XS Max. Les offres sont valables maintenant jusqu’à 22 heures. Pacifique le 24 février ou jusqu’à épuisement des stocks.

100 $ de rabais sur les écouteurs antibruit Bose 700

Les acheteurs à la recherche du prix le plus bas sur une paire d’écouteurs supra-auriculaires très performants peuvent Écouteurs Bose Noise Cancelling 700 pour 100 $ de rabais (épuisé) d’Altatac via Rakuten aujourd’hui également. Pour récupérer les économies, vous devez appliquer le code promo ALT34 lors du paiement, ce qui ramène le prix à 299,99 $, ou 100 $ de réduction au détail.

Ces écouteurs disposent d’un système à quatre microphones pour la prise de voix, idéal pour les utilisateurs professionnels souhaitant étouffer le bruit de fond pendant les appels (deux micros sont partagés avec une suppression de bruit active). La durée de vie de la batterie est également de 20 heures avec la charge USB-C et les écouteurs sans fil prennent en charge Bluetooth 5.0. Il reste une quantité limitée, alors ne tardez pas si vous souhaitez profiter de cette offre. [Compare at Amazon for $399]

Plus des économies supplémentaires sur Apple

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.