Économisez 350 $ sur ce MacBook Pro 13 “avec les offres Apple de fin de mois

Les guerres de prix de fin de mois se réchauffent sur les MacBook Pro d’Apple, avec le MacBook Pro 13 pouces actuel doté d’un processeur 2,4 GHz, maintenant 350 $ de réduction, correspondant au prix le plus bas jamais enregistré par plusieurs revendeurs Apple.

Approvisionnement limité

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 256 Go) Gris: 1449 $ (350 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 512 Go) Gris: 1699 $ (300 $ de rabais)

Les offres MacBook Pro de fin de mois s’étendent à une variété de derniers MacBook Pros d’Apple de 13 pouces, avec le modèle Space Gray 2,4 GHz, 8 Go, 256 Go comprenant quatre ports Thunderbolt 3, maintenant 350 $ de réduction chez B&H Photo et Amazon.

Cet accord, qui à 1449 $ correspond au prix le plus bas que nous ayons vu chez chaque détaillant, est limité aux stocks en stock chez B&H – et Amazon prend déjà des commandes en souffrance avec des unités qui devraient être expédiées le 3 avril au moment de la presse. Ceux qui veulent plus de stockage peuvent également acheter le modèle 512 Go (MV972LL / A) pour 1699 $, une réduction de 300 $ chez B&H.

Les achats chez B&H comportent également des avantages supplémentaires. En plus d’offrir la livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus, les acheteurs de codes postaux éligibles peuvent économiser sur la taxe de vente avec la carte Payboo. Idéal pour ceux qui souhaitent payer le solde en totalité rapidement, il est facile de voir si votre code postal de livraison est admissible; recherchez simplement le lien “chèque d’épargne” sur cette page Payboo. Ceux qui préfèrent étaler les paiements dans le temps peuvent plutôt opter pour aucun intérêt lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H.

Il existe également de nombreuses autres configurations de 13 pouces en vente, chaque modèle CTO pouvant bénéficier de coupons et / ou de réductions instantanées. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix, qui peuvent tous être trouvés dans l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Pro 13 pouces.

Dernières offres MacBook Pro 13 pouces

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 8 Go, 128 Go) Gris: 1229,99 $ (rabais de 70 $)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 8 Go, 256 Go) Argent: 1299,99 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 16 Go, 512 Go) Gris: 1799 $ (100 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 256 Go) Gris: 1449 $ (350 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 512 Go) Gris: 1699 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,8 GHz, 16 Go, 512 Go) Argent: 2299 $ (200 $ de rabais)

