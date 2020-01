Économisez jusqu’à 1 900 $ sur les ordinateurs portables Apple de 13 et 15 pouces

Exclusif

Par Christine McKee

Mardi 28 janvier 2020, 20h19 PT (23h19 HE)

Le revendeur agréé Apple B&H Photo dispose actuellement d’un inventaire de MacBook Pro en liquidation, ce qui signifie des économies exclusives pour les lecteurs AppleInsider. Économisez jusqu’à 1900 $ – les prix les plus bas de l’année – sur les ordinateurs portables MacBook Pro haut de gamme de 13 et 15 pouces. Le tout avec une livraison accélérée gratuite et des incitations financières spéciales.

Les MacBook Pros chargés chutent à 1229 $

Les offres MacBook Pro, gracieuseté de B&H Photo, sont disponibles uniquement chez AppleInsider et offrent les prix les plus bas disponibles sur les modèles haut de gamme de 13 et 15 pouces, selon notre Guide des prix Mac.

Chaque ordinateur portable comporte une ou plusieurs mises à niveau, telles que de la mémoire RAM supplémentaire et / ou du stockage supplémentaire. Dans le cas du MacBook Pro Core i9 2018 (15 pouces), la configuration propose également des graphiques améliorés et un processeur de 2,9 GHz (en plus de 32 Go de mémoire et d’un SSD spacieux de 2 To).

Ceux qui recherchent un MacBook Pro 13 pouces peuvent également trouver des réductions de 450 $ à 500 $ sur les modèles mis à niveau mi-2017, avec des prix commençant à seulement 1229 $ pour les configurations avec 16 Go de mémoire. En comparant ces spécifications à des modèles 2019 équipés de manière similaire, il en coûterait de 350 $ à 400 $ de plus pour acheter la dernière version d’Apple.

N’oublions pas non plus l’offre MacBook Pro 15 pouces 2018 chargée. Pour mettre cette offre en perspective, il faudrait au moins 600 $ de plus pour passer à un MacBook Pro 16 pouces avec 32 Go de mémoire et 2 To d’espace.

En plus des remises en espèces exclusives, B&H n’offre aucun financement d’intérêts lorsqu’il est payé en totalité dans les 12 mois à l’aide de la carte de financement B&H sur l’un de ces MacBook Pros. Ou économisez sur la taxe de vente avec un remboursement de taxe instantané dans les États éligibles avec la carte B&H Payboo (cliquez sur le lien “Vérifier les économies” sur cette page et entrez votre code postal de livraison pour voir si votre État est éligible). L’expédition accélérée est également gratuite dans les États-Unis contigus pour une livraison rapide à votre porte.

Pour profiter des réductions ci-dessous, vous devez acheter via les liens de tarification dans cet article à partir du site de bureau AppleInsider en utilisant un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un iPad (nous sommes désolés, mais les offres ne peuvent pas être utilisées dans les applications mobiles pour le moment).

Offres d’éclatement de MacBook Pro 13 pouces

Accord de liquidation MacBook Pro 15 pouces 2018

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre MacBook Pro 13 pouces 2017 et MacBook Pro 15 pouces 2018 Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

