économisez jusqu’à 250 $ instantanément sur les écrans Thunderbolt 3 pour les utilisateurs d’Apple

Travailler à domicile pendant la pandémie de coronavirus peut être difficile, mais ces écrans Thunderbolt 3 aident à augmenter l’espace de votre écran avec une connectivité facile aux MacBook Pros actuels d’Apple. Mieux encore, ils sont tous en vente avec une livraison rapide.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Meilleure offre: 200 $ de réduction sur l’écran LG UltraFine 5K

Écran LG UltraFine 5K 27MD5KB-B: 1099 $ (200 $ de rabais)

Le lancement de la liste des offres de moniteurs est un Escompte de 200 $ sur l’écran UltraFine 5K de 27 pouces de LG (modèle 27MD5KB-B). Ce puissant moniteur IPS offre une résolution de 5120 x 2880 à 60 Hz et 218 ppp. Il est également équipé d’un connecteur Thunderbolt 3 et de trois ports USB-C.

Maintenant en vente pour 1099 $ après la baisse des prix chez B&H, ce moniteur est en stock et prêt à être expédié avec une livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus.L’offre est limitée au prix réduit et l’offre peut changer à tout moment.

Vous recherchez le nouvel écran LG UltraFine 5K? Économisez 100 $ chez Adorama sur le modèle 27MD5KL-B avec code promo APINSIDER. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés ici, avec encore plus d’offres de moniteurs à portée de main dans le guide des prix de l’affichage externe AI.

Coupon Apple Pro Display XDR

Apple Pro Display XDR (verre standard): 4799 $ * (200 $ de rabais)

Apple Pro Display XDR (verre nano-texture): 5749 $ * (250 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER. [Need help?]

Ceux qui ont besoin d’une précision des couleurs ultime peuvent également économiser de l’argent sur le nouveau Pro Display XDR d’Apple. Complément parfait à l’arsenal d’outils d’un créateur de contenu grâce à sa grande taille de 32 pouces et sa résolution 6K avec jusqu’à 1600 nits de luminosité, le Pro Display XDR peut être acheté avec du verre standard ou du verre nano-texture.

Les lecteurs AppleInsider peuvent également économisez 200 $ à 250 $ sur le Pro Display XDR avec code promo APINSIDER chez Adorama. Consultez ces instructions d’activation pour obtenir les détails de l’utilisation du code promotionnel. [Pro Display XDR review]

Ou découvrez cette alternative moins chère au Pro Display XDR:

Écran UltraFine 4K de LG également en vente

Écran UltraFine 4K de LG 24MD4KL-B: 646,99 $ * (50 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER. [Activation instructions]

Une option populaire pour ceux qui ont un espace limité, l’écran haute résolution LG UltraFine 4K est également réduit cette semaine. La remise exclusive est gracieuseté d’Adorama et frappe 50 $ de rabais le panneau IPS 24 pouces avec code promo APINSIDER. En stock et prêt à être expédié chez Adorama, ce moniteur est épuisé chez Amazon et en rupture de stock chez B&H Photo au PDSF complet.

Compatible avec Mac grâce à sa connectivité Thunderbolt 3 avec prise en charge du chaînage en guirlande, le LG 24MD4KL-B offre une résolution de 3840 x 2160 4K, un rapport de contraste de 1200: 1 et 98% DCI-P3, le tout à moins de 650 $ avec coupon. [LG UltraFine 4K review]

