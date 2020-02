Économisez jusqu’à 680 $ sur les MacBook Pro 13 pouces

Aujourd’hui seulement, Woot, propriété d’Amazon, offre les prix les plus bas du monde sur les MacBook Pro 13 pouces mi-2018 avec Touch Bar. Ces ordinateurs portables de 13 pouces sont remis à neuf par Apple, mais sont emballés dans une boîte blanche générique avec une garantie Woot d’un an. Les offres Apple précédentes ont été épuisées chez Woot, alors vérifiez les économies jusqu’à épuisement des stocks.

Woot exécute des offres flash Apple pendant 24 heures seulement, avec jusqu’à 680 $ de rabais MacBook Pro 13 pouces 2018 remis à neuf. Les acheteurs peuvent sélectionner le modèle standard de 256 Go pour 1129,99 $ ou opter pour un stockage supplémentaire et saisir le système 512 Go pour 1319,99 $.

Remis à neuf par Apple, mais sans la garantie Apple (et emballé dans une boîte blanche générique), chacune de ces configurations est livrée avec une garantie Woot d’un an pour plus de tranquillité d’esprit. Selon nos Guide des prix du MacBook Pro 13 pouces 2018, il en coûterait au moins 270 $ de plus pour acheter un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar à l’état neuf. Ces offres se terminent à 22 heures. Pacifique le 6 février ou jusqu’à épuisement des stocks.

Offres MacBook Pro 13 pouces 2018

