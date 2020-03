Elon Musk utilise le bogue de messagerie de l’iPhone pour illustrer l’importance de l’innovation logicielle

Elon Musk a affirmé que l’une des récentes mises à jour d’Apple pour iPhone avait cassé son système de messagerie lors d’une interview sur scène à Satellite 2020, et l’a utilisé pour démontrer à quel point un logiciel fonctionnant correctement est essentiel à la vie quotidienne.

Musk lors d’une interview sur scène à Satellite 2020

Elon Musk a utilisé l’iPhone d’Apple comme exemple pour expliquer pourquoi les entreprises devraient recruter de nouveaux talents pour résoudre les problèmes liés aux logiciels. Il a affirmé que les récentes mises à jour des sociétés étaient loin d’être fiables et qu’elles avaient brisé son système de messagerie.

“Ce à quoi je faisais référence, c’est que la technologie ne s’améliore pas automatiquement”, a déclaré Musk, selon Business Insider. “Les gens sont habitués à ce que le téléphone s’améliore chaque année. Je suis un utilisateur d’iPhone, mais je pense que certaines des mises à jour logicielles récentes n’ont pas été excellentes, ce qui a certainement contribué à ce point. . ce qui est assez fondamental. ”

iOS 13 était buggé au lancement, ce qui n’était guère une surprise. Un bogue comprenait un problème dans Mail qui remplacerait le nom de la personne qui a envoyé un message par les mots «No Sender». Un autre fait que AirDrop ne fonctionne que sporadiquement.

Il n’est pas rare que des bogues logiciels apparaissent dans le logiciel lors de sa sortie. Souvent, il faut un grand nombre de personnes utilisant le même logiciel à la fois pour que les bogues apparaissent en premier lieu.

Le point de Musk n’était pas qu’Apple est particulièrement mauvais pour la publication de logiciels de boguet, mais que les entreprises en général souffrent souvent d’un manque de sang frais. Il affirme que les logiciels se dégradent avec le temps et devront être activement maintenus et améliorés par des penseurs intelligents et innovants.

“Il y a certainement beaucoup de logiciels là-bas”, a déclaré Musk. “Et en partie, c’est comme si les gens qui l’ont écrit sont retraités – ou peut-être morts. Ce sera un problème.”

En recrutant de nouveaux talents, l’industrie technologique pourrait être en mesure de résoudre les problèmes liés aux logiciels avant la sortie générale. Ils peuvent également aider à retirer d’anciennes bases de code en faveur de la création de bases plus récentes et plus stables.

Pourtant, Musk était connu pour prendre des coups de poing chez Apple dans le passé. En 2015, il a affirmé qu’Apple était l’endroit où les anciens employés se rendaient s’ils “n’arrivent pas” chez Tesla.

“Ils ont embauché des gens que nous avons licenciés”, a déclaré Musk. «Nous appelons toujours en plaisantant Apple le« cimetière de Tesla ». Si vous n’y arrivez pas chez Tesla, vous allez travailler chez Apple. Je ne plaisante pas. “