Essential ne voit aucun moyen d’expédier le téléphone Gem et ferme ses portes

Essential ne livrera jamais le smartphone Gem et met fin à la prise en charge d’Essential Phone et de Newton Mail alors que l’entreprise ferme ses portes.

Essential Products, fondée par le co-fondateur d’Android Andy Rubin en 2015, était responsable de la création de l’Essential Phone en 2017.

Le téléphone essentiel, baptisé PH-1, était un smartphone en céramique et titane de 5,71 pouces doté d’un écran QHD bord à bord. Le PH-1 n’a jamais vraiment pris le dessus comme l’espérait la société, et Essential a annoncé son arrêt en décembre 2018.

Essential prévoyait de continuer à fabriquer des smartphones, annonçant son prochain téléphone – le Gem – en octobre 2019. Le Gem ne verra pas de version publique car Essential a publié une déclaration publique que la société s’apprête à fermer.

«En octobre, nous avons présenté le projet GEM, une nouvelle expérience mobile que nos équipes matérielles, logicielles et cloud ont élaborées et testées au cours des dernières années. Notre vision était d’inventer un paradigme informatique mobile qui s’intègre de manière plus transparente aux besoins de la vie des gens. “, a déclaré la société. “Malgré tous nos efforts, nous avons maintenant poussé Gem aussi loin que possible et malheureusement, nous n’avons pas de chemin clair pour le livrer aux clients. Compte tenu de cela, nous avons pris la décision difficile de cesser les opérations et de fermer Essential.”

Dans le cadre de l’arrêt, le PH-1 ne recevra plus de mises à jour ni d’assistance client. Newton Mail, acquis par Essential en 2019, mettra également fin à son service le 30 avril 2020.

Essential fournira une image préconfigurée de leur fournisseur sur leur GitHub pour les utilisateurs qui souhaitent pouvoir modifier eux-mêmes leurs systèmes.