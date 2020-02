Eve Energy poursuit une formule HomeKit gagnante

Après avoir été annoncée au CES 2020, la nouvelle Eve Energy est désormais disponible. Nous avons passé les derniers jours à le tester pour voir comment il se mesure.

La veille éveillée de l’énergie

Eve Systems a publié une version de deuxième génération de sa célèbre prise intelligente Eve Energy HomeKit qui vise à résoudre les deux plus gros problèmes liés à la conception originale de 2016. L’Eve Energy est toujours l’une de nos prises intelligentes HomeKit les plus recommandées, des années après sa sortie.

Maintenant, avec le modèle mis à jour, il conserve sa position en haut de notre liste.

Conception rafraîchie

Le plus grand changement concernant la deuxième génération d’Eve Energy est la conception. Lorsque l’original a été publié et que nous l’avons examiné, notre plus gros problème était la hauteur. Il était si haut qu’il bloquait l’accès à la deuxième prise sur une prise murale standard.

Eve Energy deuxième génération (à gauche) à gauche et l’Ève Energy d’origine (à droite)

Cela vous empêche de pouvoir brancher un deuxième appareil, que ce soit une deuxième Eve Energy ou simplement un cordon d’alimentation. Sur un parasurtenseur ou une multiprise, Eve Energy pourrait facilement bloquer deux prises, une de chaque côté. Ceci est guéri par la conception plus mince.

Eve Energy de deuxième génération (épaisseur à gauche) par rapport à l’épaisseur d’origine Eve Energy (à droite)

Le nouveau design conserve le corps blanc, avec de légères courbes et un anneau encastré à droite à l’avant de l’appareil. Maintenant, il fait environ la moitié de la hauteur de l’original, ce qui permet de brancher facilement une deuxième Eve Energy ou une deuxième prise en même temps. Il dépasse du mur un peu plus que l’original, mais c’est généralement plus facile à gérer que la hauteur.

Un simple voyant d’état reste à l’avant, qui peut être enfoncé pour activer et désactiver la fiche. Il a cependant été déplacé, du bas à droite vers le haut à droite, et est de plus petite taille.

Le code HomeKit a également été mis à jour, du grand autocollant avec le logo HomeKit au style QR beaucoup plus petit. Il tient toujours sur le côté, ce qui, bien qu’il ne soit pas aussi propre, facilite la lecture du code lorsqu’il est branché au mur.

HomeKit smarts

Alors pourquoi avons-nous tenu l’original en si haute estime? Deux raisons principales.

La raison principale est la fiabilité. Au fil des ans, alors que nous avons testé d’innombrables prises intelligentes, l’Eve Energy a été la première. À ce jour, nous l’utilisons toujours et il n’a jamais été déconnecté, n’a pas répondu ou autre nous a posé des problèmes.

Eve Energy deuxième génération

En outre, il dispose également de fonctionnalités de surveillance de l’énergie souvent omises avec d’autres prises. Cela implique un composant interne supplémentaire qui augmente les coûts par rapport à certains autres. Il ne permet pas simplement aux utilisateurs de contrôler une maison, mais la surveillance de son utilisation permet aux propriétaires de voir comment différents appareils accumulent une facture d’énergie.

Depuis le lancement de l’original, HomeKit n’a pas évolué pour rendre ces données de moniteur d’énergie plus apparentes. Pour le voir, les utilisateurs doivent lancer l’application Eve. À partir de là, l’application affiche n’importe quel calendrier que vous avez configuré, combien de watts d’énergie ont été consommés, le coût prévu pour l’année et le coût total et la consommation.

Surveillance de la consommation d’énergie dans l’application Eve

Par exemple, j’utilise l’Eve Energy avec un purificateur d’air massif pour aider à lutter contre les allergènes causés par une maison pleine d’animaux. En utilisant l’application Eve, je vois comment cela affecte ma facture d’électricité. Sur la base de ces estimations et de la hauteur de mon épurateur, cela me coûtera environ 31 $ pour une année entière. Pensez à ce que cela pourrait révéler pour votre lave-linge ou votre téléviseur.

Inutile de dire que tous les autres avantages HomeKit existent ici. Il se connecte via Bluetooth directement à votre appareil ou Home Hub. Dispose d’un accès à distance sécurisé lorsqu’il est utilisé avec un Home Hub, peut être contrôlé via Siri et automatisé en fonction d’un calendrier ou déclenché à partir d’accessoires passifs.

Devriez-vous acheter la deuxième génération d’Eve Energy?

À vrai dire, nous n’avons pas besoin de plus de prises intelligentes. C’est l’une des catégories d’accessoires HomeKit les plus prolifiques. Mais nous prendrons un nouveau prix plus bas et une conception améliorée sur l’une des meilleures options disponibles.

Eve Energy deuxième génération

Contrairement à beaucoup d’autres, Eve s’engage uniquement à soutenir HomeKit. Il n’y a aucun enregistrement, aucun profilage, aucune vente de vos données, 100% de confidentialité et aucun temps de développement consacré à Alexa ou à Google Assistant. Ou les problèmes de sécurité et de confidentialité qui accompagnent ces plateformes.

Si vous recherchez une prise intelligente, vous ne pouvez pas faire mieux que la Eve Energy de deuxième génération.

Avantages

Redessiné avec un corps plus mince pour une utilisation plus facile

Prise en charge d’Apple HomeKit uniquement pour une utilisation privée et sécurisée

asthétique simple et propre

Surveillance énergétique avancée

Utilisation fiable

Nouveau prix inférieur

Les inconvénients

Large, ce qui peut poser problème sur certains parasurtenseurs

Prix ​​plus élevé que les autres (pour couvrir des fonctionnalités supplémentaires)

La connexion Bluetooth signifie qu’elle ne fonctionnera pas dans les régions éloignées sans extension

Évaluation: 4.5 sur 5

La deuxième génération d’Eve Energy est disponible sur Amazon dès maintenant pour 39,95 $.