Eve Systems lance la première caméra vidéo sécurisée HomeKit dédiée

CES

Par Andrew O’Hara

Mardi 07 janvier 2020, 09h00 PT (12h00 HE)

Pour le CES 2020, Eve Systems lance la première caméra de sécurité au monde qui fonctionne exclusivement avec HomeKit Secure Video. Eve Cam est une caméra plug-and-play élégante qui offre une configuration simple, un cryptage de bout en bout et une prise en charge complète de la fonctionnalité HomeKit Secure Video d’Apple pour les séquences de stockage.

Eve Cam et l’application Eve

La nouvelle caméra de sécurité filaire à domicile adopte un design familier et possède une base rotative et inclinable qui peut être montée n’importe où. Il a un champ de vision de 150 degrés et capture des images à 1080p et prend en charge la vision nocturne infrarouge, l’audio bidirectionnel et la détection de sujet.

Grâce à l’intégration de HomeKit, les utilisateurs peuvent désactiver la caméra lorsque les membres de la famille sont à la maison et envoyer des notifications lorsque des animaux domestiques, des véhicules ou des personnes sont détectés pendant leur absence. Un capteur de mouvement est utilisé pour déclencher des scènes et des règles d’automatisation.

Eve Cam est entièrement construit autour de HomeKit, ce qui signifie qu’aucun serveur ou abonnement tiers n’est nécessaire et que tout est crypté via votre Home Hub. Les utilisateurs peuvent visualiser leurs enregistrements dans l’application Home à l’aide de HomeKit Secure Video qui stocke les séquences dans iCloud.

Caméra de sécurité Eve Cam HomeKit

Apple stockera jusqu’à dix jours d’enregistrements à l’intérieur d’iCloud pour une caméra si elle est abonnée au plan de stockage iCloud de 200 Go et stockera jusqu’à dix jours d’enregistrements pour cinq caméras si sur le plan de stockage iCloud de 2 To. Les enregistrements HomeKit Secure Video ne seront pas pris en compte dans la capacité de stockage. Le plan de 2 To offre aux utilisateurs 9,99 $ par mois, ce qui est favorable par rapport aux plans de stockage tiers et iCloud a également beaucoup plus de fonctionnalités pour le sauvegarder en dehors du stockage vidéo.

Quand Eve Cam sera lancée en avril, elle coûtera 149 $.

Eve a également annoncé le modèle de deuxième génération de sa célèbre prise intelligente Eve Energy avec un tout nouveau design et un prix inférieur ainsi que la disponibilité de son Eve Water Guard.

