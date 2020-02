Eve Water Guard n’est pas tape-à-l’œil mais peut vous rassurer

Eve Water Guard n’est peut-être pas le plus flash des accessoires HomeKit, mais quiconque a dû faire face à des dégâts d’eau connaît les avantages de posséder un tel appareil.

Eve Water Guard branché au mur

Eve Systems a lancé Eve Water Guard à l’automne 2019 avec des informations supplémentaires partagées lors du CES 2020. Maintenant, l’appareil est enfin prêt à être commandé par les utilisateurs.

Nous avons mis la main sur un et l’avons installé pour l’essayer par nous-mêmes.

Protégez votre maison et votre portefeuille

Encore une fois, un capteur d’eau n’est pas le plus sexy des accessoires pour la maison intelligente. Il ne remplit pas votre maison d’audio, il ne change pas en plus d’un million de belles couleurs, il n’ajuste pas votre température lorsque vous vous déplacez dans votre maison. Si vous êtes chanceux, vous installerez le Eve Water Guard et vous n’aurez plus jamais à y penser.

Si vous entendez parler de votre Eve Water Guard, vous en serez heureux. Les dégâts d’eau dans votre maison peuvent être très coûteux comme tout propriétaire de longue date peut en attester.

Une boîte simple

Capteur d’eau HomeKit Eve Water Guard

Eve Water Guard est une petite boîte carrée qui se branche directement dans le mur. Il a le logo Eve situé sur le devant dans un carré encastré. Autour de ce carré avant se trouve une lumière cachée qui s’allumera en rouge si de l’eau est détectée. Cela donne à quiconque a une ligne visuelle de site un avis que quelque chose ne va pas.

Dans la boîte est non seulement une prise américaine et canadienne, mais des adaptateurs qui garantiront qu’elle fonctionnera également pour les régions de l’UA, de l’UE et du Royaume-Uni.

Adaptateurs mondiaux pour Eve Water Guard

Les différents adaptateurs s’enclenchent à l’arrière de l’Eve Water Guard et sont faciles à remplacer si nécessaire, mais ils sont principalement là pour permettre à cela de fonctionner dans le monde entier dès la sortie de la boîte.

Câble de détection d’eau pour Eve Water Guard

Pour détecter l’eau, l’Eve Water Guard dispose d’un câble de capteur de 6,5 pieds qui se branche sur le port auxiliaire en bas de l’appareil. À l’extrémité du câble se trouve un port auxiliaire femelle permettant d’étendre le câble jusqu’à 490 pieds.

Cela permet certaines applications uniques. Vous pouvez le placer juste en dessous de votre laveuse, ou il peut serpenter autour des murs de votre sous-sol, ou peut-être sous toutes vos armoires de cuisine inférieures.

Si de l’eau devait entrer en contact avec une partie de ce câble, le Eve Water Guard clignotera en rouge, émettra une sirène de 100 dB et enverra une alerte à votre iPhone, iPad et Apple Watch.

Installation potentielle d’Eve Water Guard le long des armoires de cuisine

Un élément crucial de cette équation est votre Home Hub. HomeKit fonctionne localement sur votre réseau, mais si vous voulez contrôler à distance vos portes, capteurs, lumières ou autre chose, vous devez avoir un Home Hub. Cela comprend une Apple TV, un iPad que vous laissez à la maison ou un HomePod.

Eve Water Guard installé derrière une machine à laver

Eve Water Guard est moins utile si vous ne pouvez pas recevoir d’alerte à distance via votre HomeKit Hub. Si c’est juste pendant que vous sortez faire l’épicerie, un petit déversement d’eau ne causera pas beaucoup de dégâts en peu de temps, mais si c’est pendant votre absence pendant un week-end, cela pourrait être plus problématique. La petite histoire est que nous recommandons d’avoir un HomeKit Hub.

Selon l’emplacement, vous devrez peut-être également récupérer un Eve Extend. Eve Extend est un pont Wi-Fi pour certains accessoires Bluetooth Eve qui peuvent se trouver dans des endroits éloignés. Si cela est utilisé dans un garage, un sous-sol ou une partie éloignée de la maison, il ne sera pas à portée Bluetooth de votre appareil. Entrez, l’Eve Extend. Nous nous sommes déjà appuyés sur les accessoires Eve Extend comme le contrôleur Eve Water et il est également utile ici.

Accès compatible avec les applications

En tant qu’entreprise HomeKit uniquement, Eve Water Guard apparaît bien sûr dans l’application Apple Home. Il se présente comme un détecteur d’eau et vous permet de créer des scènes qui se déclenchent lorsque de l’eau est détectée ou simplement notifiées.

Vérification de l’état d’Eve Water Guard dans l’application Home

Il peut être attribué à une pièce comme tout autre accessoire et donné son propre nom facilement reconnaissable pour l’accès via Siri.

Si vous vous aventurez sur l’application Eve elle-même, vous pouvez également être guidé à travers un test d’eau qui garantira que le câble (et toutes les extensions) fonctionnent comme prévu.

Devriez-vous acheter Eve Water Guard?

Il existe plusieurs appareils HomeKit de détection d’eau sur le marché. Nous avons examiné pour la dernière fois le capteur d’inondation Fibaro qui a le même objectif mais avec une approche très différente.

Eve Water Guard dans sa boite

Fibaro utilise un ensemble de broches au bas d’un capteur qui repose juste au sol pour détecter l’eau. Il faut un peu plus de liquide pour se déclencher et peut couvrir moins de terrain, mais il fonctionne sur piles, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’occuper une prise pour fonctionner. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais pour notre maison, nous préférons l’approche plus pratique d’Eve qui peut également être améliorée par des extensions ou l’Eve Extend.

Si vous êtes dans un appartement, un capteur d’eau peut ne pas être aussi important qu’il le serait si vous êtes propriétaire de votre propre maison ou condo. Si vous en êtes propriétaire, nous vous recommandons fortement une certaine forme de surveillance de l’eau afin que vous ne soyez pas surpris par les dommages bien trop tard. À l’approche du printemps, la pluie sera plus fréquente, ce qui peut causer des dommages par elle-même, autre que ce qui peut jaillir de votre plomberie interne.

Avantages

Peut être étendu à près de 500 pieds de couverture

Sirène forte

Intégration facile avec Apple HomeKit

Alertes visuelles, auditives et à distance

Peut être déclenché par une très petite quantité d’eau

Peut fonctionner dans des endroits éloignés avec Eve Extend

Fonctionne sur une prise et non sur une batterie

Peut vous éviter des dégâts d’eau coûteux

Les inconvénients

Bluetooth signifie que la portée est limitée sans Eve Extend ou Home Hub à proximité

Pas un accessoire passionnant à utiliser

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

Eve Water Guard est maintenant disponible à la commande sur Amazon pour 79,95 $.