Événement Apple rumeur pour le 31 mars, la date n’est guère plus qu’une supposition éclairée

Selon les rumeurs, un événement médiatique Apple mettant en vedette “l’iPhone SE 2” aurait lieu fin mars, mais la rumeur n’apporte rien pour le prouver, ce qui en fait rien de plus qu’une supposition éclairée.

Apple a organisé un événement spécial en mars au cours de quatre des cinq dernières années, et à la fin de février, des rapports spéculant sur l’existence d’un autre événement de ce type commencent à circuler. Étant donné les attentes qu’Apple lancera une certaine forme de nouvel appareil au printemps, il faut s’attendre à ce que certains rapports commencent à émerger un mois avant le moment où il pourrait avoir lieu.

Selon le blog allemand iPhone-Ticker, Apple organisera un événement fin mars, le successeur de l’iPhone SE devrait être disponible dans la première semaine d’avril. On pense qu’il y aura un événement de presse le mardi 31 mars, avec un “iPhone SE 2” annoncé qui devrait sortir le vendredi 3 avril suivant.

Le site n’a à ce jour aucun historique connu de rumeurs ou de spéculations, mais affirme qu’il a obtenu ces informations “directement de l’environnement Apple” et la publication n’a “aucune raison de douter de la fiabilité”. À l’heure actuelle, au lieu de tout autre source crédible, historique de rapports de rumeurs ou rapports d’ailleurs, AppleInsider avertit que les informations ne sont pas fiables, mais sont certainement dans la boule d’une supposition éclairée.

Au cours des cinq dernières années, l’événement d’Apple en mars a eu lieu le 9 mars 2015, le 21 mars 2016, le 27 mars 2018 et le 25 mars 2019. Rien qu’à ces dates, un événement semble plus susceptible de se produire dans le semaine avant celle spéculée.

Pour la plupart des événements de mars au cours de ces cinq années, le matériel comportait une certaine forme pour chacun. En 2015, c’était l’Apple Watch et une refonte du MacBook, 2016 a vu le lancement de l’iPad Pro 9,7 pouces et de l’iPhone SE, et 2018 a présenté l’iPad 2018.

L’événement ne doit pas nécessairement toujours inclure du matériel, comme avec les lancements Apple News, Apple Card, Apple Arcade et Apple TV en 2019. Il n’y avait pas d’événement de mars en 2017.

Étant donné la situation actuelle du coronavirus, Apple pourrait également envisager de retarder ou de repenser la tenue d’un tel événement en premier lieu. L’épidémie cause également des problèmes avec les capacités de fabrication d’Apple, ce qui pourrait entraîner un retard supplémentaire pour tout lancement de produit potentiel lors de l’événement.

À quoi s’attendre

Si Apple doit organiser un événement spécial fin mars, il existe déjà une liste de produits potentiels qu’elle pourrait révéler aux médias à ce moment-là.

Le sommet de la liste est qu’Apple sortira un “iPhone SE 2”, qui offrirait en théorie un iPhone à bas prix dans un cadre compact, qui pourrait emprunter un langage de conception à un modèle plus ancien. Un écran de 4,7 pouces, un processeur A13, 3 Go de RAM et l’utilisation de Touch ID ont été évoqués pour le modèle, ainsi qu’un dos en verre et une charge sans fil, selon la rumeur.

Un iPad Pro mis à jour est également peut-être sur les cartes, avec des modèles de 11 pouces et 12,9 pouces dont les spécifications augmentent et conservent les mêmes caractéristiques et le même design que les versions de la génération actuelle.

Une mise à jour du MacBook Pro 13 pouces peut également se produire, avec l’acquisition du nouveau clavier du MacBook Pro 16 pouces.

Il y a également eu la récente rumeur de la “AirPods Pro Lite”, une version plus conviviale de l’AirPods Pro.