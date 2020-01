Examen des chiffres record du trimestre de vacances d’Apple de 91,8 milliards de dollars en chiffres

Le plus gros chiffre d’affaires d’Apple pour le trimestre des fêtes est également un record à plusieurs égards, avec une croissance dans presque tous les segments de marché d’Apple. AppleInsider analyse les chiffres et les met en perspective pour montrer à quel point le fabricant d’iPhone a bien fonctionné au cours du dernier trimestre.

Le PDG d’Apple Tim Cook à la WWDC 2018

Revenus et bénéfice net

Apple a établi un nouveau record de revenus dans ses résultats du premier trimestre 2020, générant 91,8 milliards de dollars sur la période. Cela équivaut à environ 8,9% par rapport aux 84,3 milliards de dollars gagnés au premier trimestre 2019, et est même plus élevé que la fourchette de prévisions d’Apple, qui a atteint 89,5 milliards de dollars.

Le bénéfice net a atteint 22,2 milliards de dollars pour le trimestre, contre 19,96 milliards de dollars un an plus tôt. Cela représente une augmentation en pourcentage de 11,4% en glissement annuel, supérieure à la croissance globale des revenus.

Les améliorations du chiffre d’affaires et du bénéfice net constituent un redressement remarquable par rapport à l’année dernière, où chacune a diminué respectivement de 4,5% et 0,5%. Les réductions se sont poursuivies au deuxième trimestre, avec une baisse de 5,1% et une baisse de 16,4% en glissement annuel pour chacune, bien qu’il soit probable que le deuxième trimestre 2020 se porte à nouveau mieux que l’année précédente.

Marge brute

Le bénéfice brut pour le trimestre a été de 35,2 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 38,35% du total des revenus. Le pourcentage correspond aux résultats historiques typiques de l’entreprise et est légèrement supérieur à 37,99% enregistré il y a un an.

Étant donné que le montant de la marge brute générée varie généralement dans le même sens que le chiffre d’affaires principal, le pourcentage de marge brute oscille entre 37,5% et 40%, quoique occasionnellement au-dessus et au-dessous des années précédentes.

Des produits

Comme cela a été le cas pendant de nombreuses années, le principal fabricant d’argent d’Apple est l’iPhone, les autres produits constituant le reste. En plus de montrer à quel point l’iPhone a un impact sur le bilan, le graphique montre également comment l’activité des services d’Apple est en croissance constante, apparemment non affectée par la saisonnalité.

En termes de variation en pourcentage d’une année sur l’autre, l’iPhone est revenu à la croissance, les sections Services et Wearables, Home et Accessoires aidant également, tandis que Mac est resté plat et iPad était un peu en baisse.

iPhone

Pour l’iPhone en particulier, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 56,0 milliards de dollars, soit une hausse par rapport aux 52 milliards de dollars qu’elle avait rapportés l’année dernière. Le trimestre est également le premier à avoir vendu les iPhones de la génération actuelle tout au long de la période, la popularité des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max étant certainement démontrée.

Du trio, l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu d’Apple au cours du trimestre.

Sur un an, l’iPhone est en hausse de 7,6%, et contre une série de baisses. Du premier trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires annuel de l’iPhone a baissé de 14,9%, 17,3%, 11,8% et 9,2% respectivement.

iPad

L’iPad a rapporté 6 milliards de dollars de revenus pour le trimestre selon Apple, bien que les résultats indiquent en fait qu’il est de 5,957 milliards de dollars pour être plus précis. Cela représente une baisse de 11,2% sur un an par rapport aux 6,7 milliards de dollars enregistrés l’année dernière.

Mac

Apple a sorti les MacBook Pro et Mac Pro 16 pouces pendant le trimestre des vacances 2019. Le nouveau MacBook Pro était disponible pendant environ la moitié du trimestre et le Mac Pro n’a été expédié que pendant trois semaines.

En 2018, Apple a mis à jour le Mac mini et le MacBook Air pour le trimestre des fêtes. Le Mac mini et le MacBook Air sont bien plus adaptés à la saison des cadeaux. Malgré la comparaison difficile, les revenus de Mac étaient remarquablement similaires d’une année à l’autre.

Les bénéfices Mac d’Apple pour le trimestre étaient extrêmement proches de ceux de l’année dernière, bien plus proches que les 7,2 milliards de dollars pour le T1 2020 et 7,1 milliards de dollars pour le T1 2019.

En examinant les nombres avec plus de décimales, Apple a gagné 7,160 milliards de dollars au premier trimestre 2020 et 7,146 milliards de dollars au premier trimestre 2019. La différence n’est que de 14 millions de dollars et se traduit par une variation annuelle de seulement 0,2%.

Accessoires, maison et accessoires

Le bras relativement nouveau du groupe, le bras Wearables, Home et Accessories, a déclaré 10,01 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2020. Sur les cinq unités d’Apple qu’il reconnaît, le bras est maintenant en troisième place avec des ventes plus élevées des sections iPad et Mac, et est effectivement la taille d’une entreprise Fortune 150.

Le segment a profité du premier trimestre complet pour les ventes de l’Apple Watch Series 5, tandis que le lancement des AirPods Pro a probablement aidé. Le fait que les produits d’Apple dans la catégorie puissent être fournis en cadeau a certainement aidé pendant ce qui est effectivement le trimestre des vacances.

Comme elle l’a fait au cours des quatre trimestres précédents, la branche enregistre la plus forte variation des revenus en glissement annuel des cinq sections. Bien qu’il ne soit pas aussi élevé que les 54,4% enregistrés pour le T4 2019, les 37% pour le T1 2020 sont toujours extrêmement respectables pour le bras et représentent plus du double de la croissance en glissement annuel indiquée par les services très réguliers.

Prestations de service

Avec le lancement et la croissance des abonnements pour Apple TV +, Apple Arcade et autres, les services continuent d’être une partie extrêmement fiable de l’empire Apple. Pour la période, Apple annonce un chiffre d’affaires de 12,7 milliards de dollars, un nouveau record pour l’entreprise.

Au cours de la conférence téléphonique, de nouveaux enregistrements ont été déclarés pour des éléments au sein des Services, y compris les services cloud, la musique, les services de paiement et l’activité d’annonces de recherche sur l’App Store. Un record du trimestre de décembre a également été enregistré pour l’App Store et AppleCare, ainsi qu’une croissance à deux chiffres dans les cinq segments géographiques.

La croissance quasi surnaturelle des Services s’est poursuivie, son amélioration de 16,9% d’une année sur l’autre montrant qu’elle continue de progresser régulièrement pour l’entreprise. Ce n’est peut-être pas dans les années 30 comme en 2018, mais la croissance n’est pas quelque chose qui peut être ignoré.

Contrairement à l’iPhone et aux autres unités basées sur les produits, les services traitent beaucoup des abonnements en cours et des achats réguliers sur l’App Store, plutôt que des ventes de matériel. Cela le rend beaucoup plus résistant à la saisonnalité, comme le montre le graphique des revenus de l’iPhone, sa croissance étant plus en mesure de se poursuivre dans les résultats du prochain trimestre, ce qui rend toute croissance très bénéfique.

Revenu régional

En termes de revenus d’Apple, les Amériques continuent d’être son plus grand marché, avec 41 milliards de dollars, suivis de l’Europe avec 23 milliards de dollars, puis de la Grande Chine à 13,6 milliards de dollars et du Japon, 6,2 milliards de dollars, devant les 7,4 milliards de dollars du reste de l’Asie-Pacifique. .

Sur les variations d’une année sur l’autre, l’Europe a enregistré la plus forte augmentation de 14,3%, avec les Amériques à 12%, la Chine à 3,1% et le reste de l’Asie-Pacifique à 6,5%. Le Japon a été le seul à contracter YoY, de 9,9%. La croissance est également une inversion des réductions observées en Europe, dans la Grande Chine et au Japon, à la fois au premier trimestre 2019 et au quatrième trimestre 2019.

Le trimestre est le 13e trimestre consécutif d’Apple où il a connu une croissance en glissement annuel pour les Amériques.

Chine

Les ventes de pommes en Chine ont porté leurs fruits, avec un chiffre d’affaires de 13,58 milliards de dollars pour le trimestre. Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, Apple a connu une croissance de l’iPhone à deux chiffres en Chine continentale, l’iPhone occupant trois des quatre premières places des téléphones les plus vendus de la région.

Alors que l’amélioration en Chine est relativement faible à 3,1%, le fait qu’il s’agisse d’une croissance est une bonne chose pour Apple car elle a connu une contraction d’une année sur l’autre au cours des quatre derniers trimestres. La plupart des dommages aux revenus ont été causés aux T1 et T2 2019 avec des variations de -26,7% et -21,5% d’une année sur l’autre respectivement.

C’est peut-être de la croissance, mais Apple a encore du chemin à parcourir pour inverser les effets sur les revenus de ces deux trimestres en particulier.