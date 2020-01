FAC découvre qu’un ou plusieurs transporteurs ont enfreint la loi en vendant des données de localisation de clients

Vendredi, la Federal Communications Commission des États-Unis a déclaré avoir achevé une enquête approfondie sur les allégations d’actes répréhensibles de la part des opérateurs de téléphonie mobile qui avaient collecté et vendu des données de localisation des clients, concluant que les sociétés avaient “apparemment” enfreint la loi.

Ajit Pai, président de la FCC.

Le président de la FCC, Ajit Pai, dans une lettre adressée au représentant Frank Pallone (D-NJ), a déclaré que “un ou plusieurs” transporteurs pourraient être condamnés à des amendes pour ce qui a été considéré comme des pratiques illégales, rapporte Motherboard.

“Je tiens à vous informer que le Bureau d’application de la loi de la FCC a achevé sa vaste enquête et qu’il a conclu qu’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile avaient apparemment violé la loi fédérale”, a déclaré M. Pai. “” Dans les prochains jours, j’ai l’intention de distribuer à mes collègues commissaires pour examen un ou plusieurs avis de responsabilité apparente pour confiscation en relation avec les violations apparentes. “

La lettre arrive presque deux ans après que les premiers rapports des médias aient détaillé une tendance inquiétante qui a vu plusieurs télécoms, dont AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile, profiter de la collecte et de la vente de données de localisation des utilisateurs à leur insu. Les données ont été vendues à des tiers qui ont agi en tant qu’intermédiaires pour un large éventail d’acheteurs, y compris les organismes d’application de la loi, les chasseurs de primes, les services de suivi et les prétendus harceleurs.

Le tollé général et les multiples recours collectifs ont incité les transporteurs à offrir des assurances qu’ils mettraient fin à des programmes controversés. Verizon a été le premier à agir et à couper les liens avec les agrégateurs de localisation en novembre 2018, suivi par les efforts d’AT & T pour “accélérer” un retrait en janvier 2019. T-Mobile a coupé l’accès des fournisseurs de services aux données de localisation le 2 février 2019 et a mis fin à LBS contrats avec des agrégateurs de sites le 9 mars 2019. Sprint a interrompu l’accès le 31 mai 2019.

“Pendant plus d’un an, la FCC est restée silencieuse après que les informations nous ont changé que pour quelques centaines de dollars, des intermédiaires louches pouvaient vendre votre emplacement à quelques centaines de mètres en fonction de vos données de téléphone sans fil”, a déclaré la commissaire de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué. déclaration. “Il est effrayant de considérer ce qu’un marché noir pourrait faire avec ces données. Cela met en danger la sécurité et la vie privée de tous les Américains avec un téléphone sans fil.”

Rosenworcel a dit à peu près la même chose dans un communiqué en mai dernier qui a appelé à la fois les entreprises impliquées et la commission pour manque de transparence sur la question.