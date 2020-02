FCC a ordonné de prendre les commentaires du public sur l’abrogation de la neutralité du net

La Federal Communications Commission demande des commentaires du public sur son abrogation de la neutralité du net, mais uniquement parce qu’elle est légalement tenue de le faire à la suite d’un procès de Mozilla contre l’ordre – un procès remporté par la FCC.

Ajit Pai, président de la FCC

En 2017, la FCC a voté pour approuver une initiative visant à mettre fin à la neutralité du net appelée “Rétablir la liberté d’Internet”, une initiative qui a forcé la fin des protections contre la neutralité du net le 11 juin en 2018. Depuis, la FCC est en justice pour lutter contre Mozilla pour annuler l’abrogation des protections et, la semaine dernière, l’affaire s’est terminée en faveur de la FCC.

Bien qu’elle se soit terminée en grande partie de manière positive pour la FCC, le tribunal a fait part de ses préoccupations quant à la décision de la commission d’annuler ses propres règles, rapporte The Register, la forçant à demander des commentaires au grand public sur la question. La rétroaction indique si l’abrogation a mis en danger le public de quelque manière que ce soit, affecté les dépenses d’infrastructure ou causé des problèmes avec les programmes connexes, tels que le programme Lifeline pour les consommateurs à faible revenu.

La demande de commentaires vise à donner à la FCC une vision externe de la question de savoir si elle remplit son mandat en prenant la décision de neutralité de l’internet en premier lieu.

Bien qu’il s’agisse d’une demande publique, il semble que la FCC tente de rendre aussi difficile que possible pour les consommateurs de fournir des commentaires tout en respectant la demande du tribunal, en minimisant la visibilité de la demande. Les annonces de la FCC mercredi ont placé un certain nombre d’autres annonces sans importance et positives en haut de la liste, avant d’enterrer la demande dans une annonce étrangement intitulée “WCB cherche à commenter les questions discrètes découlant de la décision Mozilla”.

Bien que le titre soit factuel, car il fait référence au Wireline Competition Bureau et à la décision de la D.C. Circuit Court sur Mozilla, il ne révèle pas qu’il s’agit de neutralité du réseau jusqu’à ce que les visiteurs du site cliquent sur le titre et voient le terme “Restoring Internet Freedom”.

Le Registre admet qu’il n’a été alerté de l’existence de la demande qu’en raison d’un communiqué de presse plus direct publié par la commissaire de la FCC, Jessica Rosenworcel, qui déclare plus clairement que la FCC “cherche à obtenir les commentaires du public sur la détention provisoire de neutralité du Net”. Dans le communiqué, le commissaire affirme que “la FCC s’est trompée lorsqu’elle a abrogé la neutralité du Net”.

“Mes conseils? Le public américain devrait faire entendre sa voix et faire savoir à Washington à quel point un Internet ouvert est important pour chaque élément de notre vie civique et commerciale”, écrit Rosenworcel. “La lutte pour un Internet ouvert n’est pas terminée. Il est temps de faire du bruit.”

Les membres du public peuvent déposer un commentaire jusqu’au 30 mars 2020 via le système de dépôt électronique de la FCC, dans le cadre de la procédure 17-108 Restaurer la liberté d’Internet.