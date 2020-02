FCC inflige une amende de 200 millions de dollars à AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile pour la vente de données de localisation de clients

Vendredi, la Federal Communications Commission des États-Unis a proposé des amendes contre les plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays pour avoir vendu l’accès à des données de géolocalisation en temps réel aux agrégateurs tiers.

Au total, la FCC propose (lien PDF) AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile soient giflés de plus de 200 millions de dollars de pénalités pour avoir divulgué “apparemment” les informations de localisation de l’utilisateur à un tiers sans l’autorisation du client.

T-Mobile encourt la sanction la plus élevée avec une amende proposée de plus de 91 millions de dollars. AT&T et Verizon s’exposent à des amendes proposées de plus de 57 millions de dollars et 48 millions de dollars respectivement, tandis que Sprint encourt une amende de plus de 12 millions de dollars.

«Les consommateurs américains emportent leur téléphone sans fil partout avec eux. Et les informations sur l’emplacement d’un client sans fil sont très personnelles et sensibles. La FCC a depuis longtemps des règles claires sur les livres exigeant que toutes les compagnies de téléphone protègent les informations personnelles de leurs clients. Et depuis 2007, ces sociétés ont été informées qu’elles doivent prendre des précautions raisonnables pour protéger ces données et que la FCC prendra des mesures d’application strictes si elles ne le font pas. Aujourd’hui, nous faisons exactement cela “, a déclaré le président de la FCC, Ajit Pai, dans un communiqué.

En janvier, M. Pai a déclaré qu ‘”un ou plusieurs” transporteurs américains pourraient être condamnés à une amende pour pratiques illégales en matière de données après qu’une enquête menée par le Bureau d’application de la loi de la FCC ait révélé que certaines entreprises avaient “apparemment violé” la loi fédérale.

Les pratiques de vente de données ont été découvertes dans une série de rapports en 2018. Il a été constaté que chacun des quatre télécoms vendait l’accès aux informations de localisation des clients aux agrégateurs, qui à leur tour ont vendu ces données aux organismes d’application de la loi, aux chasseurs de primes, aux services de suivi et aux traqueurs présumés , entre autres.

Verizon a promis de mettre fin à son programme de vente de données en novembre 2018, une décision suivie par AT&T, T-Mobile et Sprint en 2019. Un retrait ultérieur a pris des mois, les opérateurs coupant le robinet aux agrégateurs en mai 2019.