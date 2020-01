Filmic apporte la prise de vue simultanée à deux caméras promise à une nouvelle application

La démo accrocheuse lors du lancement de l’iPhone 11 Pro est maintenant devenue une réalité car Filmic offre la possibilité d’enregistrer des vidéos à partir de deux caméras simultanément, mais pas dans son application Filmic Pro. Au lieu de cela, c’est dans une nouvelle application gratuite appelée DoubleTake.

DoubleTake vous permet de sélectionner deux des caméras de votre iPhone à enregistrer

L’une des démonstrations les plus impressionnantes lors du lancement de l’iPhone d’Apple en septembre 2019 provenait de Filmic, qui a présenté une prochaine version de son application Filmic Pro. Cette démo a montré la prise de vue vidéo de Filmic Pro avec deux des caméras de l’iPhone 11 Pro simultanément et la fonctionnalité a été promise pour la fin de l’année. Il n’est toujours pas arrivé dans Filmic Pro, mais les utilisateurs peuvent désormais l’essayer dans la nouvelle application DoubleTake.

DoubleTake n’est que partiellement aussi puissant que Filmic Pro, mais ce n’est pas uniquement une application de démonstration. C’est une application d’enregistrement vidéo capable et bien que ces fonctionnalités arrivent dans Filmic Pro plus tard, même ici dans ce DoubleTake réduit, elles sont utiles.

Par défaut, DoubleTake prend des photos avec un seul appareil photo. Bien qu’il fonctionne avec tout iPhone exécutant iOS 13, il reste un enregistreur de caméra unique, sauf si vous avez un iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max.

Avec ceux-ci, il y a la possibilité de voir la sortie de toutes les caméras du téléphone à la fois. Ils sont présentés d’une manière similaire aux écrans multi-caméras que les réalisateurs utilisent pour l’enregistrement de sitcom en studio. L’écran est divisé en quatre quarts, chacun affichant une image de taille réduite.

Sélectionnez deux caméras à partir desquelles enregistrer

Initialement, l’un des quatre quartiers est représenté en couleur, le reste en noir et blanc. La couleur est l’objectif qui était affiché pour l’option d’enregistrement d’une seule caméra. Chaque image de caméra est étiquetée avec Ultra Wide, Wide, Tele et Selfie, le cas échéant, et les utilisateurs tapent pour en sélectionner deux.

Le premier tapé s’appelle la caméra A et le second est le B.

Lorsque deux caméras sont sélectionnées, DoubleTake affiche un Confirmer bouton. Les utilisateurs peuvent soit taper à nouveau sur les écrans pour les sélectionner et les désélectionner, soit appuyer sur confirmer.

La confirmation du choix des caméras ne démarre pas l’enregistrement. Au lieu de cela, il revient à un mode d’appareil photo unique avec un insert Picture-in-Picture (PiP) montrant le deuxième appareil photo. Appuyez sur le bouton d’enregistrement blanc pour régler les deux enregistrements.

L’image PiP peut être déplacée sur l’écran ou développée en plein écran. Il ne peut pas être redimensionné d’une autre manière, et s’il est zoomé en plein écran, la sortie de l’autre caméra est masquée.

Une fois terminée, la sortie de chacune des deux caméras est enregistrée sous forme de fichiers H.264 .MOV distincts. La même piste audio est incluse avec les deux.

Pendant l’enregistrement, une caméra est affichée Image dans l’image

Les vidéos DoubleTake sont belles, tournées avec une plage dynamique étendue en HD 1080p à 24, 25 ou 30 images par seconde. Cependant, le 1080p est plutôt de mauvaise qualité par rapport au 4K, ce qui va limiter les utilisations que les réalisateurs peuvent faire de cette fonctionnalité.

Cette limitation n’est pas quelque chose que le Filmic Pro complet surmontera non plus. C’est une limitation intégrée à iOS qui fournit une API Multicam à tout développeur, mais la limite à cette résolution 1080p, quelles que soient les capacités de la caméra.

Néanmoins, la possibilité de filmer les deux côtés d’une conversation à la fois est utile. Le fait d’avoir à la fois une version large et ultra large du même enregistrement rend également l’édition plus rapide. La multicam est donc un ajout très apprécié aux iPhones, même si cela laisse principalement les utilisateurs en vouloir plus.