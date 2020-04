La fusion entre T-Mobile et Sprint est terminée et, en avance sur le calendrier, John Legere a démissionné de son poste de PDG, Mike Sievert prenant la tête de la nouvelle société.

La société, désormais connue sous le nom de «Nouveau T-Mobile», a annoncé son intention de fournir un «réseau 5G transformateur». T-Mobile est toujours leader en tant que société mère et ses actions se négocieront sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole «TMUS».

Alors que les deux sociétés fusionnent, le PDG de T-Mobile, John Legere, démissionne, cédant le poste à Mike Sievert. Sievert a précédemment occupé le poste de chef de l’exploitation chez T-Mobile pendant plus de cinq ans et fait partie du personnel de T-Mobile depuis plus de sept ans. Avant son passage chez T-Mobile, Sievert avait travaillé pour Microsoft, AT&T Wireless et IBM.

“Au cours de cette période extraordinaire, il est devenu très clair à quel point un réseau solide et fiable est vital pour le monde dans lequel nous vivons”, a déclaré Sivert dans le communiqué de presse. “L’engagement de New T-Mobile à fournir un réseau 5G national large et profond transformateur est plus important et plus nécessaire que jamais et ce que nous construisons est essentiel pour les consommateurs.”

Il a ensuite remercié Legere pour ses années de service, déclarant: “John EST ce que le non-transporteur est: défendre les clients à chaque tour, nous forçant à penser différemment et à toujours conduire pour plus.”

Le communiqué de presse énumère ensuite le plan d’action des entreprises pour les prochaines années. Ils prévoient d’avoir 14 fois plus de capacité au cours des six prochaines années que T-Mobile seul ne dispose actuellement. En outre, ils déclarent que les clients auront accès à des vitesses 5G jusqu’à huit fois plus rapides que le LTE actuel en quelques années et 15 fois plus rapidement au cours des six prochaines années.

New T-Mobile prévoit également de couvrir 90% des Américains ruraux avec des vitesses 5G moyennes de 50 Mbps.

La Federal Communications Commission des États-Unis a officiellement approuvé une fusion entre T-Mobile et Sprint en novembre de l’année dernière, qui a été considérée comme la dernière étape réglementaire vers la création d’un nouvel opérateur de téléphonie mobile qui devrait rivaliser avec un duopole existant détenu par Verizon et AT&T.

Le district américain Jude Victor Marrero a approuvé la fusion en février de cette année. L’accord a été confronté à de nombreux obstacles majeurs, principalement en Californie, où plus d’une douzaine de procureurs généraux des États avaient fait valoir devant le juge que la fusion de ces deux sociétés entraînerait une diminution de la concurrence.