First Alert ajoute la prise en charge d’Apple AirPlay 2 au détecteur de fumée Onelink Safe & Sound

First Alert a publié mardi une mise à jour logicielle qui ajoute la prise en charge d’AirPlay 2 à son avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone Onelink Safe & Sound, répondant aux demandes de longue date des clients pour l’intégration avec la technologie de streaming audio d’Apple.

Annoncée dans un communiqué de presse, la nouvelle fonctionnalité est désormais déployée pour les propriétaires d’Onelink Safe & Sound. Une fois l’unité mise à jour, les utilisateurs peuvent diffuser du son à partir d’appareils compatibles tels que iPhone, iPad et Mac.

Avec des détecteurs de fumée généralement installés dans chaque pièce d’une maison – avec des espaces plus grands nécessitant plus d’une unité – Onelink Safe & Sound constitue une plate-forme AirPlay 2 idéale. Selon une installation donnée, les utilisateurs peuvent utiliser le protocole sans fil d’Apple pour lire et contrôler le contenu audio par haut-parleur, pièce par pièce ou maison entière.

AirPlay 2 permet également la synchronisation de la lecture avec d’autres haut-parleurs compatibles, ainsi que la commande vocale Siri.

First Alert avait initialement promis l’intégration d’AirPlay 2 lors du lancement de l’appareil au CES 2018, affirmant que la compatibilité arriverait “selon la disponibilité”. La société est restée silencieuse sur le sujet pendant plus d’un an, déclenchant des rumeurs selon lesquelles le projet était mort dans l’eau. L’espoir a été ravivé en octobre dernier, lorsque des bêta-testeurs ont publié des captures d’écran montrant le système à l’œuvre sur Reddit et d’autres points de vente.

Dans son examen du Safe & Sound, AppleInsider a salué l’intégration par First Alert de HomeKit et d’Amazon Alexa, mais a bloqué l’appareil pour une mauvaise qualité audio via Bluetooth. AirPlay 2, avec ses capacités audio Wi-Fi, pourrait résoudre ces premiers problèmes tout en ajoutant de l’utilité au système vieux de près de deux ans grâce à de nouvelles options de streaming.