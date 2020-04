Fonctionnement du programme d’exemption d’Apple pour les achats de vidéos intégrés à l’application

L’application Prime Video d’Amazon propose désormais des locations et des achats intégrés sur les plates-formes d’Apple. Bien que ce soit nouveau, il y a beaucoup plus dans l’histoire – y compris l’initiative Apple auparavant obscure qui le permettait.

Le changement s’applique à toutes les applications Prime Video pour les plates-formes Apple, y compris sur Apple TV.

Le nouveau comportement d’achat n’est pas, comme on le pensait précédemment, Amazon contournant les 30% d’achat intégré d’Apple. Au lieu de cela, il s’agit en fait du résultat d’un nouveau programme Apple qui donne le feu vert à la gestion directe des transactions pour certaines applications de streaming vidéo. Voilà comment cela fonctionne.

Exemptions d’achat de vidéos Apple

Les exemptions in-app d’Apple, que la société a révélées à AppleInsider mercredi, surprennent de nombreux utilisateurs d’Apple. Mais la fonctionnalité existe depuis un certain temps.

Selon un communiqué d’Apple, la société propose des exemptions similaires via un “programme établi” sur les achats intégrés pour des services plus petits et internationaux comme Altice One et Canal +. Cependant, beaucoup ne connaissent le programme que grâce au récent ajout d’Amazon.

Essentiellement, le programme permet aux «fournisseurs d’abonnement vidéo premium» de proposer des achats ou des locations de contenu direct avec la carte de crédit du client actuel. Cela permet à Amazon de contourner la réduction de 30% de l’App Store qu’Apple prend généralement pour les achats et les abonnements intégrés.

Mais il y a un peu plus dans le programme et le nouveau comportement de contenu d’Amazon que vous devriez connaître.

Si vous êtes un abonné Prime

Si vous êtes actuellement abonné à Prime, Amazon facturera simplement la carte de crédit que vous avez dans votre dossier.

Les abonnés actuels d’Amazon Prime pourront se connecter à l’application Prime Video avec leurs informations d’identification et commencer à acheter ou louer du contenu vidéo immédiatement.

Au lieu d’acheminer les paiements via Apple, Amazon facturera simplement votre carte de crédit qu’ils ont déjà dans le dossier.

Ces transactions sont traitées directement par Amazon, de sorte qu’elles ne touchent pas du tout aux directives d’achat ou aux fonctionnalités typiques d’Apple. Bien que vous effectuiez techniquement un achat dans une application, ce n’est pas du tout un achat intégré à l’App Store.

Comme nous l’avons mentionné, ce comportement n’est sanctionné que par Apple car Amazon est un “fournisseur de contenu premium”. Ne vous attendez donc pas à ce que d’autres types de services, comme Spotify, proposent des achats intégrés similaires.

Si vous n’êtes pas un abonné Prime

Les titulaires de compte Amazon qui ne sont pas déjà abonnés à Prime ne verront pas le nouveau comportement d’achat de leur côté.

En d’autres termes, si vous essayez d’acheter ou de louer un film avec votre compte Amazon non Prime, cette transaction comptera comme un achat intégré dans l’App Store standard. Apple s’en chargera et prendra 30% du montant dans le cadre de sa coupe.

Et, fait intéressant, si vous vous rendez sur le site Web d’Amazon, vous verrez le mode de paiement pour votre abonnement Prime Video sous iTunes. Cependant, Amazon ne semble pas augmenter le prix des abonnements gérés par Apple.

Notez que cela est vrai même si vous avez un compte Amazon existant avec des options de paiement en dossier. Les achats propriétaires ne sont disponibles que pour les abonnés Prime.

Soyez prudent avec vos abonnements Amazon Prime

Heureusement, Amazon vous avertira avant de vous facturer deux fois pour les avantages Prime.

Cela soulève un autre point au sujet du nouveau partenariat: vous pouvez être facturé deux fois, si vous ne faites pas attention.

Amazon propose actuellement deux types d’abonnements Prime. L’un est un abonnement Prime complet, qui comprend la livraison gratuite des produits de vente au détail et d’autres avantages. Le second est un abonnement vidéo Prime standard qui ne comporte que des avantages de contenu vidéo.

Si vous vous abonnez au deuxième type d’abonnement via Apple, mais plus tard, inscrivez-vous à Prime complet, vous n’obtiendrez aucune sorte de réduction. En fait, vous devrez simplement payer le montant total pour les deux.

Pour cette raison, si vous souhaitez bénéficier de Prime complet – qui inclut les avantages de la vidéo – nous vous recommandons d’annuler tous les abonnements effectués via Apple avant de vous inscrire sur le site Web d’Amazon.

Où ira Apple avec ça?

Amazon est l’un des plus grands fournisseurs de vidéos sur le marché aujourd’hui, et son inclusion dans le programme établi d’Apple annonce probablement des choses à venir.

Avec Apple souhaitant étendre ses offres de contenu propriétaires aux côtés de la curation de contenu tiers, il est logique que la société joue bien avec les autres grands noms de l’industrie du streaming.

Et d’autres fournisseurs de contenu premium pourraient en bénéficier en obtenant de conserver l’intégralité du coût des transactions dans l’application.

Bien sûr, il reste à voir combien de partenaires seront ajoutés au programme d’exemption et qui ils pourraient être exactement.