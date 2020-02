Foxconn déplace la production d’iPhone pour lutter contre la perte de production de coronavirus, déclare Ming-Chi Kuo

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo voit une incertitude importante entourant la production d’iPhone en Chine en raison du coronavirus en cours, et a détaillé ce qu’il voit jusqu’à présent chez les assembleurs d’Apple Foxconn et Pegatron.

iPhone 11 (à gauche) et iPhone 11 Pro (à droite)

Dans une note vue par AppleInsider, Kuo estime qu’il y a plus que des problèmes liés à Foxconn pour Apple. Outre Foxconn, Pegatron aura bientôt des problèmes s’ils ne se sont pas déjà manifestés, et toute la chaîne d’approvisionnement a été ébranlée par les vacances prolongées ordonnées par le gouvernement chinois.

Kuo estime que le site Zhengzhou d’Apple est le site de production d’iPhone le plus critique et est responsable de la majeure partie des assemblages iPhone 11 et iPhone 11 Pro. On ne sait pas quand l’usine ouvrira ses portes, et Kuo pense que le taux de retour de la main-d’œuvre sera compris entre 40% et 60% de ce dont l’usine aura besoin pour une production complète.

De plus, l’installation de Shenzhen est touchée. Kuo y voit l’essentiel du développement de “l’iPhone 12”, mais cette équipe n’a pas arrêté de travailler. Cependant, la main-d’œuvre est affectée, le taux de retour atteignant seulement 50% et peut-être aussi bas que 30% des niveaux antérieurs à la fermeture.

Pour faire face, espérons-le, à certains de ces problèmes, Kuo affirme qu’une partie de la production a été transférée en Inde et à Taïwan, mais que “les capacités sont limitées” dans ces installations.

Pegatron possède deux installations critiques et touchées. Le premier, Shanghai, a repris le travail le 3 février, avec un taux de retour de la main-d’œuvre d’environ 90%. Mais, Kuo s’attend à des démissions, ramenant la main-d’œuvre à environ 60% après la distribution des salaires en février.

Kuo pense que l’usine de Pegatron à Kunshan est en charge de la production de “l’iPhone SE 2”. La date de début initiale de la production était le 10 février, mais cela a depuis été reporté. Le taux de retour du travail devrait se situer entre 40% et 60% des niveaux d’avant les vacances.