Foxconn dit au personnel d’assemblage de l’iPhone de rester à la maison à cause du coronavirus

Le principal fournisseur d’Apple, Foxconn, a dit à son personnel de Shenzhen de ne pas retourner au travail après les vacances en cours, en raison des préoccupations persistantes liées au coronavirus.

Le personnel de Foxconn est actuellement en pause à cause du nouvel an lunaire, mais devait retourner au travail le 10 février – une date de retour sur laquelle Foxconn a mis l’accent ces derniers jours.

Selon Bloomberg, Hon Hai Precision Industry Company, propriétaire de Foxconn, a envoyé un message texte spécifiquement aux travailleurs de l’usine de Shenzhen.

“Pour protéger la santé et la sécurité de chacun et respecter les mesures gouvernementales de prévention des virus, nous vous exhortons à ne pas retourner à Shenzhen”, indique le SMS. “Nous vous tiendrons au courant de la situation dans la ville. La société protégera les droits et intérêts liés au travail de chacun dans la durée. En ce qui concerne la heureuse réunion à Shenzhen, veuillez attendre un nouvel avis.”

Des dizaines de milliers de personnes travaillent dans l’usine de Foxconn à Shenzhen, mais la majorité de l’assemblage d’iPhone de l’entreprise a lieu dans l’usine de Zhengzhou. On ne sait pas si le même message a été envoyé aux travailleurs là-bas.

Cependant, Bloomberg indique également que les travailleurs rentrant à Zhengzhou de l’extérieur de la province seront séquestrés pendant 14 jours.

“Pour des raisons de politique et pour des raisons de sensibilité commerciale, nous ne commentons pas nos installations de production spécifiques”, a déclaré Foxconn dans un communiqué en réponse aux questions de Bloomberg. “Nous suivons de près le défi actuel de santé publique lié au coronavirus et nous appliquons toutes les pratiques de santé et d’hygiène recommandées à tous les aspects de nos opérations sur les marchés concernés.”

Foxconn a récemment signalé que le coronavirus affecterait la production. L’épidémie affecte également la production d’AirPods d’Apple.

Au 6 février, l’Organisation mondiale de la santé signale qu’il y a eu 28 276 cas confirmés de coronavirus dans le monde et 564 décès. Ces chiffres sont en hausse par rapport à la veille, avec 3 722 cas supplémentaires et 73 décès. Cependant, l’OMS dit qu’aucun nouveau pays n’a signalé de cas dans les 24 heures précédant le 6 février.

Par ailleurs, BBC News rapporte que Foxconn change une partie de ses installations de production pour fabriquer des masques chirurgicaux. Il semblerait que Foxconn vise à produire deux millions de masques par jour d’ici fin février.

La production de tests a déjà commencé à l’usine de Shenzhen, et Foxconn a annoncé la nouvelle avec une publication sur les réseaux sociaux WeChat.

“Dans cette guerre contre l’épidémie, chaque seconde compte”, indique le communiqué. “Plus tôt nous prenons des mesures de précaution, plus tôt nous pouvons prévenir le virus, plus tôt nous pouvons sauver des vies, plus vite nous pouvons surmonter cela.”