Foxconn envisage de redémarrer la moitié des installations de production en Chine d’ici fin février

Le partenaire d’Apple, Foxconn, s’efforcerait de ramener ses capacités de production basées en Chine à moitié d’ici la fin février, une décision qui ramènerait des lignes d’approvisionnement vitales après la fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les usines de Foxconn en Chine sont touchées par le nouveau coronavirus.

Citant des personnes familières avec les plans de l’entreprise, . a annoncé mardi que Foxconn avait l’intention de remettre 50% de toutes les opérations chinoises en état actif d’ici la fin du mois.

Le président de la société, Liu Young-Way, vise à remettre en ligne 80% de la production de Foxonn en Chine en mars, selon le rapport.

Comme d’autres entreprises à travers la Chine, les installations de Foxconn restent fermées ou à faible capacité à la suite de l’épidémie de coronavirus qui a jusqu’à présent tué plus de 1100 personnes et infecté plus de 45000 personnes dans le monde. Le gouvernement chinois a tenté d’arrêter la propagation du virus en janvier en prolongeant les vacances du Nouvel An lunaire, une décision visant à réduire les rassemblements de masse.

Foxconn a initialement déclaré que le coronavirus n’affecterait pas la fabrication et devrait rouvrir ses usines le 10 février, mais la société a depuis déplacé ses objectifs internes vers un calendrier plus conservateur.

La semaine dernière, le géant de la fabrication sous contrat a informé les employés de ne pas retourner dans son usine de Shenzhen, une installation responsable de la production d’iPhone. L’usine de Foxconn à Zhengzhou, qui gère une grande partie de l’assemblage des iPhone 11 et 11 Pro, est également fermée. La société déplacerait une partie de la production d’iPhone vers des sites en Inde et à Taiwan, bien que les capacités de ces usines soient censées être limitées.

Un autre fournisseur d’Apple, Pegatron, a également subi des revers dans la région. L’une des deux installations de production d’iPhone de la société serait en charge de la production d’appareils soi-disant “iPhone SE 2” et devait commencer la fabrication le 10 février. Bien que cette date ait été repoussée, Apple continuerait de lancer Apple combiné en mars.

Au-delà des problèmes de production, Apple a fermé tous les magasins de détail et bureaux en Chine en raison de la menace persistante. On ne sait pas quand l’entreprise reprendra ses activités normales.