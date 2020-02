Foxconn incite ses employés à retourner dans des usines d’assemblage en Chine

Afin de lutter contre le faible taux de participation des employés, Foxconn a commencé à inciter les travailleurs à retourner dans les usines de montage de Shenzhen et Chengzhou, en Chine.

Foxconn continue de souffrir de pénuries pendant l’épidémie de coronavirus, qui avait forcé le fabricant d’iPhone à rester fermé ou à faible capacité jusqu’à la mi-février.

Des interdictions de voyager strictes rendant difficile la circulation et la crainte d’attraper le coronavirus dans les transports en commun ont contribué à ce que de nombreux employés ne retournent pas au travail.

Foxconn a offert aux employés un service de navette, des repas et un hébergement gratuits pour les aider à entrer sur le lieu de travail et à ne pas s’inquiéter des problèmes de transport causés par le virus. La société a également promis d’intensifier ses opérations de désinfection dans ses usines, a déclaré une source à DigiTimes.

Foxconn a également fourni des incitations monétaires aux employés nouvellement recrutés et de retour qui sont prêts à atténuer les pénuries de main-d’œuvre. Les travailleurs recevront une prime de 5000 à 7000 yuans (710 à 995 $) s’ils acceptent de retourner au travail pendant la pénurie, contre une prime antérieure de 3 000 yuans.

Selon DigiTimes, de nombreuses autres sociétés ayant des activités de fabrication en Chine offrent des incitations similaires à leurs employés, le tout dans le but d’augmenter l’utilisation de la capacité de leurs installations.

La lutte pour les entreprises concernées est considérable, en particulier pour les clients des entreprises impliquées, comme Apple. En tant que partenaire d’assemblage majeur pour l’iPhone et d’autres produits, Foxconn a besoin de maintenir ses niveaux de production élevés, et il a essayé de le faire en toute sécurité.

Pour Apple, le virus oubreak a causé plus que des problèmes de fabrication, car il rouvre lentement les magasins qu’il a fermés en Chine dans un premier geste de précaution. Plus de la moitié des magasins du pays sont maintenant ouverts une fois de plus, bien que des mesures soient en place pour aider à prévenir la propagation du coronavirus.