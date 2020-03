Foxconn prévoit de reprendre sa production normale d’ici la fin mars

Le fournisseur d’Apple Foxconn indique qu’il reprendra ses activités normales d’ici la fin du mois après les fermetures causées par le coronavirus, et que plus de la moitié de ses travailleurs saisonniers habituels sont déjà retournés au travail.

Des travailleurs de Foxconn sur une chaîne de montage avant l’épidémie de coronavirus

Suite à un plan précédent pour reprendre environ la moitié de sa production régulière, et également après avoir incité les travailleurs à revenir, Foxconn dit désormais s’attendre à ce que ses usines chinoises retrouvent une production normale d’ici la fin mars.

Selon ., le président de Foxconn, Liu Young-Way, a tenu mardi une conférence des investisseurs en ligne, au cours de laquelle il a annoncé le plan. Sans préciser les chiffres, il a également déclaré que plus de la moitié de la main-d’œuvre saisonnière régulière avait déjà repris le travail.

“La prévention des épidémies, la reprise du travail et la production sont notre priorité absolue”, a déclaré Young-Way.

Young-Way a également déclaré aux investisseurs qu’il ne restait aucun problème significatif avec la chaîne d’approvisionnement et que Foxconn aidait ses fournisseurs à reprendre le travail eux-mêmes.

À l’origine, Foxconn a déclaré au cours des premiers jours de l’épidémie de coronavirus, qu’il ne serait pas affecté car il était en mesure de déplacer la fabrication vers d’autres sites.

Plus récemment, il a déclaré que l’épidémie aurait un impact sur ses bénéfices pour l’année et, selon ., les actions de Foxconn ont chuté de plus de 10% jusqu’à présent cette année.

L’assemblage principal de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro d’Apple est effectué à l’usine de Foxconn à Zhengzhou, tandis que le développement de l’iPhone 12 aurait été en cours dans son usine de Shenzhen.

Foxconn et Apple ont rouvert «prudemment» des usines et des magasins en février et mars.