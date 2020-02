Foxconn réfute le rapport sur le calendrier de redémarrage de l’usine en Chine

Mercredi, Foxconn a invalidé un rapport selon lequel la société prévoyait de rouvrir une partie importante de sa force de production chinoise en février, mais n’a pas remis les pendules à l’heure avec un calendrier officiel.

Mardi, . a déclaré que le fournisseur d’Apple redémarrerait 50% de toutes les opérations chinoises d’ici la fin du mois, en vue de porter ce chiffre à 80% d’ici mars. Le rapport cite des sources proches du dossier, y compris une personne ayant connaissance d’un calendrier interne établi par le président Liu compagnie Young-Way.

Foxconn a démenti les affirmations de . dans une déclaration à la bourse de Taipei aujourd’hui. Le fabricant sous contrat n’a pas corrigé la publication ni fourni d’informations supplémentaires sur l’état actuel de ses capacités de production.

Les entreprises à travers la Chine, et en particulier celles des régions entourant Wuhan, continuent de ressentir les effets de la nouvelle épidémie de coronavirus. Les entreprises fonctionnent avec des effectifs nus ou restent fermées car les employés ne peuvent pas retourner au travail en raison de mesures de précaution conçues pour empêcher l’épidémie de se propager.

Fin janvier, alors que la gravité du nouveau coronavirus était largement inconnue, Foxconn a déclaré que les commandes des clients ne seraient pas affectées par la menace et s’attendait à ce que ses installations retournent à leur pleine production d’ici le 10 février. Ce calendrier n’est plus viable après que le gouvernement chinois a publié plusieurs extensions pour les vacances du Nouvel An lunaire afin de lutter contre le virus.

Selon un récent rapport, Foxconn a fait des préparatifs pour exécuter les commandes d’iPhone d’Apple et déplace une tranche de production vers des sites en Inde et à Taiwan. L’usine de Zhengzhou, qui gère une grande partie de l’assemblage des iPhone 11 et 11 Pro, est actuellement fermée.

Apple prend également des mesures pour lutter contre la propagation du virus et a fermé ce mois-ci tous les magasins de détail et les bureaux du pays.

L’épidémie de coronavirus a jusqu’à présent tué plus de 1 300 personnes et infecté plus de 60 000 personnes dans le monde.