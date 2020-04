Foxconn renforce les précautions concernant COVID-19 au redémarrage de la production d’iPhone

Alors que le partenaire d’Apple Foxconn redémarre la production d’iPhone en Chine, un rapport mercredi examine en profondeur les protocoles que le fabricant sous contrat a mis en place pour empêcher une résurgence de COVID-19.

Travailleurs Foxconn assemblant l’iPhone.

Foxconn prend des mesures sans précédent pour s’assurer que ses employés restent en bonne santé et sans coronavirus à l’approche de la saison de lancement de l’iPhone, selon un rapport du Washington Post repris par Business Insider.

À l’usine de Zhengzhou de l’entreprise, responsable d’une grande partie de la production d’iPhone, les employés sont répartis en groupes de 20 dans le but de minimiser l’exposition potentielle et la propagation du virus du SRAS-CoV-2 qui cause le COVID-19. Ces groupes de travailleurs doivent manger, dormir, travailler et voyager ensemble, a déclaré le gouvernement de la ville dans un avis.

Les zones publiques sont surveillées de près, un employé a déclaré que Foxconn avait installé des séparateurs aux tables de la cafétéria pour éviter tout contact avec les travailleurs. La société utiliserait des codes QR placés sur les sièges de la cafétéria, que les travailleurs doivent scanner, pour suivre les mouvements des employés.

Au-delà des groupes de travail, Foxconn prend les températures des employés quotidiennement et utilise des caméras infrarouges pour suivre les températures corporelles en temps réel. Les températures élevées sont un signe précoce d’infection.

Pour éviter la transmission du virus, l’entreprise produit chaque jour quelque 2 millions de masques chirurgicaux à usage interne.

Dans une déclaration à The Post, Foxconn a déclaré qu’il suivait “toutes les pratiques de santé et d’hygiène recommandées … y compris l’utilisation de tests d’acide nucléique et de radiographies pulmonaires lorsque cela était nécessaire”.

En janvier, Foxconn a déclaré que le coronavirus en plein essor n’aurait pas d’impact sur la production en Chine. Ces premières prédictions ont changé de façon spectaculaire à mesure que la situation empirait. Environ un mois plus tard, Foxconn a fermé son usine de Shenzhen et fermé les installations de Zhengzhou, mettant un frein à l’approvisionnement mondial de l’iPhone 11.

La production augmente maintenant alors que les usines embauchent de nouveaux employés, et la production de masse d’une série attendue d ‘«iPhone 12» serait selon les prévisions pour une sortie à l’automne. Foxconn lui-même aurait confirmé le calendrier aux investisseurs début avril, apaisant les craintes d’un lancement retardé.