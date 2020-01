Foxconn s’engage à produire 2020 dans une usine en difficulté du Wisconsin

Foxconn va mettre en service son usine du Wisconsin en 2020, a promis le chef de la société, Terry Gou, insistant sur le fait que le partenaire d’assemblage d’Apple commencera la production de masse dans l’usine en difficulté à un moment donné cette année, malgré sa lente progression.

Le président Trump (au centre) inaugure les travaux de l’usine Foxconn en juin 2018

Le fondateur de Foxconn a déclaré aux employés lors d’une fête du Nouvel An à Taipei pour l’entreprise de son intention de rendre l’usine fonctionnelle et en production en 2020. Dans le cadre des commentaires, Gou a également indiqué que Foxconn enverrait plus d’employés dans l’installation, conseillant ” J’espère que de nombreux collègues de Hon Hai iront travailler aux États-Unis pour aider l’Amérique à stimuler la fabrication et à construire une chaîne d’approvisionnement. ”

Les commentaires de Gou, tels que rapportés par Bloomberg, sont relativement vagues en termes de calendrier, pour le projet de 10 milliards de dollars, en dehors du calendrier de lancement de la production 2020. En juillet, il a été affirmé que Foxconn ouvrirait l’usine à la production en mai 2020, mais dans une capacité considérablement réduite.

Le projet visait à employer 13 000 travailleurs sur le site d’ici 2032, bien qu’il ait jusqu’à présent embauché beaucoup moins d’employés qu’il n’avait promis de recevoir un total de 4 milliards de dollars en incitations. Une échéance 2018 a été manquée en n’embauchant que 156 personnes alors que 260 étaient nécessaires, alors qu’il n’est pas clair si un autre objectif 2019 pour 520 personnes a été atteint pour recevoir un autre package de 222 millions de dollars.

Pour l’ouverture de mai 2020, révélée par le gouverneur Tony Evers en juillet 2019, Foxconn démarrera avec seulement 1500 emplois.

Les plans pour l’usine impliquaient à l’origine une usine de LCD de 20 millions de pieds carrés, mais qui a été réduite à un vingtième de la taille, et pour la production de LCD plus petits et d’un assemblage de serveurs. En avril 2019, il a été constaté que la majeure partie de la présence de l’entreprise dans le Wisconsin consistait en des bâtiments vides, ainsi que certains occupés par d’autres locataires, indiquant que peu avait été fait pour faire avancer sa cause.

La perte de maisons, d’importants travaux d’infrastructure et d’autres projets exécutés par l’État à des frais considérables ont transformé l’usine du Wisconsin en un problème politique, qui a même incité Gou à se diriger vers l’État pour des discussions à la suite d’une réunion de la Maison Blanche en 2019.