Foxconn subit la plus forte baisse de revenus en 7 ans à cause du coronavirus

L’épidémie de coronavirus a eu un impact sur les finances de Foxconn, le partenaire d’assemblage de l’iPhone subissant sa plus forte baisse de revenus d’une année sur l’autre pendant un mois sur une période de sept ans en raison du virus affectant son pipeline de production.

Opérateurs de ligne dans une usine de production d’iPhone en Chine, photographiés en 2018. (Source: Apple)

Une partie importante du processus de fabrication d’Apple pour l’iPhone et d’autres produits, les installations de Foxconn en Chine ont été lourdement touchées par le coronavirus, avec des fermetures d’usines et un lent retour à la production normale susceptibles d’avoir un effet sur son bilan. Dans les résultats financiers publiés jeudi, il semble que le virus ait fait exactement cela.

Pour février, les revenus de Foxconn ont chuté de 18,1% par rapport au même mois en 2019, rapporte ., les revenus de février 2020 s’établissant à 217,5 milliards de dollars T (7,28 milliards de dollars) pour le mois. La baisse en glissement annuel est la plus forte baisse mensuelle pour l’entreprise depuis mars 2013, et c’est également la troisième baisse mensuelle consécutive.

Foxconn a également averti que l’épidémie de coronavirus endommagerait ses résultats nets pour ses résultats complets du premier trimestre. Plus tôt en mars, Foxconn a annoncé que ses revenus baisseraient de plus de 15% pour certaines de ses activités au cours du trimestre, y compris les produits électroniques grand public et les produits de télécommunications, mais que les revenus reprendraient à mesure que les niveaux de production reviendraient à la normale en Chine.

Pour le premier semestre de 2020, Foxconn a admis qu’il ne s’attendait pas à une croissance des revenus, publiant une “légère révision à la baisse” de ses prévisions initiales de “légère croissance” pour l’année.

Dans un appel aux investisseurs mardi, le président de Foxconn, Liu Young-Way, a déclaré que plus de la moitié de la main-d’œuvre saisonnière régulière avait déjà repris le travail dans ses installations. Le partenaire d’assemblage a incité les employés à retourner dans les usines, offrant un service de navette gratuit, des repas et des hébergements pour contourner les problèmes de transport causés par le virus, ainsi que des incitations financières.

“La prévention des épidémies, la reprise du travail et la production sont notre priorité absolue”, a déclaré Young-Way aux investisseurs, tout en suggérant qu’il ne restait aucun problème significatif avec la chaîne d’approvisionnement et que Foxconn aidait ses fournisseurs à reprendre la production.