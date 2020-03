Galaxy Buds + contre AirPods Pro et Powerbeats Pro

Samsung a mis à jour ses véritables écouteurs sans fil, dévoilant le Galaxy Buds +. Nous comparons les nouveaux écouteurs aux AirPods Pro et Powerbeats Pro d’Apple pour voir comment ils se comparent.

AirPods Pro, Galaxy Buds + et Powerbeats Pro

Galaxy Buds +

Les Galaxy Buds + sont le successeur des Galaxy Buds originaux et lancés aux côtés de la dernière gamme de smartphones Galaxy S20. Ils ont conservé une grande partie du même design que leur prédécesseur mais ont plusieurs belles mises à niveau.

En interne, les écouteurs ont maintenant adopté une conception à double pilote avec un woofer et un tweeter dédiés. À notre écoute, leur qualité audio s’est nettement améliorée par rapport à l’original. Pour un casque à 150 $, ils sonnent très bien. Nous aimons vraiment le son ici et il y a des basses définies pour ceux qui le recherchent.

Ils ont un mode d’écoute ambiante où le son externe est transmis à vos oreilles. C’est idéal pour marcher dans la rue, s’asseoir dans un avion ou lorsque vous voulez être un peu conscient de votre environnement.

Samsung Galaxy Buds +

Pour contrôler les écouteurs, vous appuyez simplement sur les côtés, ce qui n’est pas notre choix de conception préféré. Nous détestons taper à l’extérieur des bourgeons, ce qui peut être inconfortable, ne pas répondre et éventuellement les déloger. Samsung vous permet de personnaliser les gestes, ce qui est génial. La tenue peut lancer votre application audio préférée telle que Spotify. C’est la valeur de rachat des gestes, mais cette même personnalisation pourrait se produire avec d’autres implémentations.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, sur une seule charge, le casque peut lire de la musique jusqu’à 11 heures à la fois. Lorsqu’il est combiné avec l’étui, Galaxy Buds + fonctionnera pendant 22 heures. Ils offrent une fonction de charge rapide qui vous donne une heure d’écoute après une charge de trois minutes.

Samsung Galaxy Buds + utilisant la fonction S20 Ultra PowerShare

Vous pouvez recharger avec un câble mais Galaxy Buds + peut également charger sans fil. Utilisez n’importe quel chargeur Qi ou placez-les à l’arrière d’un appareil Galaxy qui offre une charge sans fil bilatérale.

Enfin, les Galaxy Buds + sont conçus pour fonctionner n’importe où, que ce soit au gymnase ou à la maison. Ils ont une résistance à l’eau et à la transpiration dans une certaine mesure et les ailes en silicone les aident à rester en place. Lors de nos tests, ces ailes ont beaucoup aidé par rapport aux AirPods ou aux AirPods Pro en ce qui concerne les mouvements.

AirPods Pro

Comparativement, nous avons AirPods Pro.

Les AirPods Pro ont une conception similaire aux AirPods qui étaient eux-mêmes une conception sans fil des écouteurs blancs classiques d’Apple. Cela les rend plus petits que les Galaxy Buds +, mais plus longs. Ils ont les tiges qui descendent qui abritent la batterie, divers capteurs et le microphone.

AirPod Pro

La plus grande fonctionnalité qu’AirPods Pro peut vanter sur le Galaxy Buds + est l’annulation active du bruit. Ils font un excellent travail pour éviter les bruits externes avec l’ANC activé ou désactivé. Ils ont également un mode d’écoute ambiante qui passe à travers l’audio extérieur.

Apple a fait plusieurs petits choix de conception ici avec AirPods Pro tels que des évents qui équilibrent la pression entre l’oreille et l’extérieur de l’oreille et des microphones internes qui accordent l’audio à vos oreilles spécifiques. De petites touches contribuent à l’expérience globale des écouteurs d’Apple.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les AirPods Pro sont très gênés, ne maximisant que 5 heures sur une seule charge. Cela dit, peu de gens écoutent du son en continu pendant plus de 5 heures. Le plus important est le temps d’utilisation total qui est de 24 heures, soit plus que l’offre Galaxy Buds +.

Ils prennent également en charge la charge sans fil et peuvent être alimentés via Lightning lorsqu’un chargeur Qi n’est pas là. C’est génial pour les utilisateurs d’Apple qui ont déjà beaucoup de câbles Lightning.

Avec AirPods Pro, il existe une résistance à l’eau et à la transpiration IPX4, ce qui signifie qu’ils peuvent gérer le liquide provenant de n’importe quel angle, tandis que les Galaxy Buds + n’ont qu’une résistance IPX2 qui les limite aux éclats d’eau arrivant à 15 degrés ou moins. Ce n’est pas un énorme différenciateur, mais les AirPods Pro devraient mieux résister que les Buds +.

Apple utilise également un embout d’oreille de forme ovale pour AirPods Pro. Cela crée un meilleur ajustement – au moins pour nous – lorsqu’il s’agit de l’intérieur de votre oreille. Les ailes aident les Buds mais la forme ovale des AirPods Pro exerce moins de pression sur nos oreilles que les Buds circulaires et elles restent confortables plus longtemps.

Powerbeats Pro

Les Powerbeats Pro sont les plus robustes des trois. Ils ont des crochets d’oreille en silicone qui se maintiennent en place en toute sécurité. Ils ont la même résistance à l’eau IPX4 que les AirPods Pro et sont bien adaptés pour la salle de gym.

L’étui de transport est un peu sur la grande taille et il ne prend pas en charge la charge sans fil, ce qui les rend moins idéales pour les voyages, mais le son qu’ils émettent est impressionnant.

Powerbeats Pro

Il existe des contrôles physiques qui les rendent très faciles à utiliser, facilement préférables au tapotement des écouteurs et à la compression des AirPods Pro.

Sur une seule charge, Powerbeats Pro peut se bloquer pendant 9 heures ou 24 heures lorsque vous incluez le boîtier de charge. C’est un meilleur équilibre que ce que nous voyons avec les maigres 5 heures sur AirPods Pro.

À moins que vous n’ayez spécifiquement besoin des crochets d’oreille ou des basses supplémentaires, nous vous recommandons d’utiliser l’un des deux autres ensembles pour leurs fonctionnalités supplémentaires.

Qu’est-ce qui vous convient le mieux?

Il n’y a pas de réponse facile pour décider quels écouteurs sans fil sont les meilleurs. Cela dépend en grande partie du système d’exploitation de choix. Alors que les AirPods Pro et Powerbeats Pro fonctionnent avec Android et Galaxy Buds + fonctionnent avec iOS, chacun a ses propres avantages lorsqu’ils restent avec leur propre plate-forme.

Les AirPods et Powerbeats ont une synchronisation iCloud qui, après avoir été couplée avec votre iPhone, les fait apparaître sur votre Mac, iPad, Apple Watch et Apple TV sans que vous leviez le petit doigt. Ils prennent également en charge Hey Siri et profitent davantage de la puce sans fil personnalisée d’Apple.

Les Galaxy Buds + bénéficient de plus de fonctionnalités de personnalisation et du processus d’installation facile qu’AirPods a sur iOS.

AirPods ProPowerbeats ProGalaxy Buds + Autonomie de la batterie4,5 heures de charge unique, 24 au total9 heures de charge unique, 24 au total11 heures de charge unique, 22 au totalCharge rapide5 minutes = 1 heure5 minutes = 1,5 heures3 minutes = 1 heure Annulation du bruit Passive Suppression du bruit et mode d’écoute ambiante AjustementCordes d’oreille ovales personnaliséesCornes d’oreille rondes et crochets d’oreille personnalisablesCoins et ailes d’oreille rondeCoût 249 $ 249 $ 150 $

Il existe cependant plusieurs façons de l’examiner pour vous aider à prendre une décision. Si vous ne pensez pas avoir besoin d’une suppression de bruit, vous pouvez facilement vous épargner cent dollars en optant pour le Galaxy Buds +. De même, si vous voulez la meilleure autonomie de batterie à charge unique, les Galaxy Buds + sont votre meilleur pari.

D’un autre côté, si vous voulez ceux qui resteront le mieux, tournez-vous vers le Powerbeats Pro.

AirPods Pro, Galaxy Buds + et Powerbeats Pro

Enfin, si vous voulez le meilleur dans l’ensemble, optez pour AirPods Pro. Nous recommandons également AirPods Pro si vous souhaitez spécifiquement une meilleure suppression du bruit, un support Hey Siri, une synchronisation iCloud ou si vous êtes un gros utilisateur d’Apple.

Personnellement, nous préférons toujours AirPod Pro. Pas parce que nous sommes des fans éternels des AirPods – ce que nous sommes – mais parce qu’ils ont des qualités ineffables qui en font un plaisir à utiliser. Ils sont si faciles à utiliser et à configurer, le boîtier s’ouvre et se ferme avec un clic satisfaisant, et ils se connectent sans problème que vous oubliez ce que c’est que de revenir à d’autres écouteurs Bluetooth. Il y a juste quelque chose à propos de l’utilisation des AirPods et des AirPods Pro qui est attrayant et fait que les gens affluent en masse vers eux.

