GDC 2020 reporté à l’été au milieu des préoccupations liées à COVID-19

La conférence des développeurs de jeux 2020 à San Francisco, qui devait initialement avoir lieu en mars, a été annulée vendredi, bien que le groupe espère organiser une version de l’événement annuel cet été.

GDC a déclaré avoir décidé d’annuler le rassemblement après avoir consulté les développeurs de jeux et la “communauté” du monde entier, selon un article de blog. Informa, la firme responsable de GDC, a l’intention d’accueillir un événement “plus tard dans l’été” mais n’a pas fourni de détails sur la question.

“Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir”, indique le message.

Le groupe n’a pas mentionné le nouveau coronavirus dans son annonce. Un certain nombre d’événements internationaux majeurs ont été suspendus ou annulés pour des raisons liées à la propagation de COVID-19, y compris des parties du F8 de Facebook et de la Mobile World Conference de la GSMA à Barcelone.

Apple devrait également tenir sa conférence mondiale annuelle des développeurs en juin, au cours de laquelle la société présentera aux développeurs et au public les systèmes d’exploitation de nouvelle génération qui devraient être publiés cet automne. Le rassemblement populaire voit généralement une cavalcade de développeurs d’applications du monde entier descendre dans la baie de San Francisco.

Pour l’instant, il semble que le géant de la technologie n’ait pas l’intention d’annuler la WWDC 2020, bien que la situation pourrait changer dans les prochains mois. En effet, la WWDC s’est tenue ces dernières années au Moscone Center, le même lieu choisi par GDC pour la conférence annulée cette année.

Plus tôt dans la journée, le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une interview avec Fox, a qualifié le coronavirus de “condition temporaire” pour l’entreprise, notant que la Chine “contrôlait le coronavirus”. Le mois dernier, le virus a incité les fournisseurs de matériel de la région à fermer leurs portes, tandis qu’Apple a lui-même fermé les magasins de détail et les entreprises. Le fabricant d’iPhone a rouvert la majorité de ses magasins cette semaine et les partenaires d’assemblage s’efforcent de rétablir les capacités de fabrication à pleine puissance.

“Les choses se passent à peu près comme si elles pensaient qu’elles iraient là-bas pour ramener les choses, et cela prendra donc un certain temps, mais dans l’ensemble, nous pensons que c’est une condition temporaire, pas une sorte de chose à long terme. Apple est fondamentalement solide, et c’est ainsi que je le vois “, a déclaré Cook.