GeForce Now vous permet de jouer à de nouveaux jeux Windows sur votre nouveau ou ancien Mac

Le service de jeu GeForce Now de Nvidia ouvre au Mac une immense bibliothèque de titres auparavant réservés à Windows. Voici comment vous pouvez, gratuitement, jouer à des jeux populaires comme “Destiny 2” et “Witcher III”, sur un Mac récent.

GeForce maintenant sur un MacBook Pro

Le jeu sur Mac a toujours été freiné, entre la décision d’Apple de ne pas prendre en charge les cartes graphiques Nvidia et la décision des éditeurs de ne pas porter certains titres majeurs sur la plate-forme.

Les utilisateurs ont depuis longtemps la possibilité ou le démarrage de machines sur un environnement WIndows via Boot Camp, mais cela n’est pas idéal et peut encore nécessiter du matériel décent pour faire fonctionner le jeu en douceur.

Le produit GeForce Now est très similaire à Google Stadia. Le service diffuse la vidéo de votre gameplay sur Internet vers votre Mac, avec le matériel Nvidia dans le cloud faisant tout le travail. Cela se traduit par un gameplay sur du matériel peut-être daté, en haute résolution à 60 FPS, sans décalage.

Match à l’extérieur

Nous avons sauté sur la version GeForce Now et l’avons rapidement téléchargée sur notre MacBook Pro 2016. Cette machine, qui a maintenant plusieurs années, n’est pas le Mac le plus rapide ou le plus performant qui soit.

Après une installation et une connexion indolores, nous pourrions immédiatement commencer à jouer. Il n’y a pas de liste principale de jeux, nous avons donc poursuivi la liste des jeux et utilisé la barre de recherche pour interroger les jeux que nous possédons déjà.

Jouer à Destiny 2 sur un Mac

Nous avons été fans de “Destiny 2” donc ce fut l’un des premiers que nous avons essayés. Nous avons ajouté le jeu à notre bibliothèque en un clic, puis cliqué sur play. Il a lancé le titre où nous devions nous connecter à notre compte Steam, puis le jeu a décollé. Nous avons couru le titre en plein écran et une résolution de 1900 par 1200.

Vous pouvez utiliser une manette mais nous avons choisi de jouer avec une souris et un clavier. Le jeu était très fluide et n’avait aucun décalage alors que nous nous déplacions, sprintions et tirions sur les habitants extraterrestres. Il y avait beaucoup d’inquiétude quant au retard, mais dans nos tests, nous ne pouvions pas du tout dire qu’il était en streaming, bien que je sois sûr que cela dépendra de votre bande passante.

L’utilisation de GeForce Now va être énorme pour jouer à des titres Windows uniquement, mais cela aidera également si vous avez un Mac vieillissant ou un Mac sous-alimenté et que vous souhaitez jouer à des jeux plus récents qui sont sur Mac en déchargeant les graphismes et en traitant la souche vers Nvidia.

Mis à part Mac, GeForce Now est également disponible sur PC, Nvidia Shield, Android et bientôt, Chromebooks. Malheureusement, il n’y a pas de support prévu pour iOS ou iPadOS comme c’est le cas avec Steam Link.

Plusieurs employés d’AppleInsider ont eu de très bonnes expériences. Cela peut varier en fonction de la vitesse de votre connexion, de la latence et de la distance d’un centre de données Nvidia.

À quels jeux puis-je jouer?

À l’heure actuelle, GeForce Now dispose d’une bibliothèque de plus de 50 jeux payants et de plus de 30 jeux gratuits.

Cuphead sur GeForce MAINTENANT

Cela comprend de nombreux titres extrêmement populaires, dont beaucoup étaient uniquement Windows. Des titres tels que “Witcher III”, “Cuphead”, “Destiny 2”, “Batman Arkham Asylum”, “World of Tanks”, “Tropico 6”, “Fortnite”, “League of Legends” et plus encore.

Il n’y a actuellement aucun moyen au sein de GeForce Now pour acheter des jeux, vous devez plutôt les posséder sur l’une des vitrines numériques prises en charge. Pour l’instant, cela se limite principalement à Steam et Epic, donc si vous voulez un jeu comme “Borderlands 3”, rendez-vous sur Epic, achetez le titre, puis reconnectez-vous à GeForce Now.

Où télécharger GeForce Now

GeForce Now est disponible en téléchargement gratuit depuis Nvidia. La version gratuite a quelques limitations, notamment une limite de session d’une heure, bien que vous puissiez jouer autant de “sessions” que vous le souhaitez.

Si vous aimez GeForce Now, vous pouvez passer à la version payante, actuellement appelée Founders Edition. Founders Edition est gratuit pendant trois mois, puis 4,99 $ par mois jusqu’à la fin de 2020. Il comprend la possibilité de passer au premier plan de la file d’attente, des sessions de jeu prolongées jusqu’à six heures et un gameplay compatible RTX.

Pour vous amuser, vous avez besoin d’un iMac de 2009 ou plus récent, d’un MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro de 2008 ou plus récent, ou d’un Mac Pro de 2013 ou plus récent et il doit exécuter macOS 10.10 ou mieux. Bien que cela ne soit pas spécifiquement répertorié, nous avons également eu une bonne expérience avec un Mac mini 2012.

Les exigences de connectivité Internet sont d’au moins une connexion de 10 mégabits par seconde pour jouer, une connexion de 20 mégabits par seconde pour un gameplay 720p. et une connexion de 50 mégabits par seconde pour une lecture en 1080p.