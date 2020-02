Genius présentera en exclusivité de nouveaux épisodes de «Verified» sur Apple Music

Genius a annoncé que sa série à succès, “Verified”, mettant en lumière les coulisses de l’industrie musicale, proposera en avant-première de nouveaux épisodes exclusivement sur Apple Music.

Depuis son lancement en 2016, Genius a produit plus de 800 épisodes de leur série en coulisses très populaire “Vérifié”. Maintenant, la série s’est associée à Apple pour présenter de nouveaux épisodes directement au service de streaming d’Apple, Apple Music. “Vérifié” invite les musiciens à s’asseoir et à parler de la vision, de la créativité et de l’artisanat derrière leurs chansons, tout en vérifiant les paroles et les significations à propos desquelles les fans peuvent avoir posé des questions.

Certains des artistes présentés sur Verified incluent Billie Eilish, J Balvin, Ice Cube, Chance the Rapper, Cardi B, et plus encore.

La nouvelle série exclusive d’Apple Music commence mardi, avec deux nouveaux versements de “Verified” qui se concentrent sur Alec Benjamin et Young Baby Tate. De nouveaux épisodes seront publiés sous peu et incluent Caroline Polachek, 24kGoldn, Olivia Rodrigo et bien d’autres.

“Apple Music est déjà le lecteur de musique officiel sur Genius.com. Maintenant, il est également le partenaire officiel de streaming musical de Verified, et nous ne pourrions pas être plus excités”, a déclaré Ben Gross, directeur de la stratégie de Genius. “Nous voyons un avenir jaune brillant où chaque chanson à succès sur Apple Music a un épisode compagnon vérifié avec les paroles et la signification, directement des artistes eux-mêmes. C’est le premier pas vers cette réalité.”

Genius a été lancé en 2009 sous le nom de Rap Genius avec un accent sur le hip-hop. Le service s’est étendu en 2014 avec une sortie d’application iPhone, parallèlement à une extension à d’autres formes de médias et genres de musique. À partir de 2016, Genius a commencé à produire du contenu vidéo original axé sur l’industrie de la musique, et a également commencé à organiser des événements en direct et des concerts.

L’intégration est possible grâce à la nouvelle API de lecteur Web d’Apple Music. L’API a fait ses débuts à la WWDC 2018, mais a été repérée le 4 juin avant l’événement.