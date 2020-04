Gestion de la santé de la batterie de macOS 10.15.5

La nouvelle fonctionnalité de surveillance de l’état de la batterie semble être la fonctionnalité phare de macOS Catalina 10.15.5. Il n’y a pas grand-chose, mais voici comment cela fonctionne, d’où il vient et à quoi s’attendre.

Le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple – un ordinateur portable qui peut utiliser la nouvelle surveillance de l’état de la batterie dans macOS 10.15.5

La deuxième version bêta du développeur de macOS Catalina 10.15.5 de jeudi est venue la migration d’une version simplifiée de la fonction de surveillance de la santé de la batterie iOS. Il est rudimentaire pour le moment et ne fournit pas à l’utilisateur autant d’informations qu’un utilitaire tiers, mais c’est un pas dans la bonne direction.

Fonctionnement de la fonction de surveillance de l’état de la batterie de macOS Catalina 10.15.5

Avant la mise à jour de jeudi, le panneau de configuration Energy Saver avait l’air d’avoir plusieurs incarnations de macOS.

Le panneau de configuration Energy Saver avant la deuxième version bêta de macOS 10.15.5

Comme vous vous en doutez, la nouvelle fonction de surveillance de la santé de la batterie Économie d’énergie panneau de commande, sous le Batterie languette.

le Santé de la batterie La boîte de dialogue affiche une boîte très simple, qui est sélectionnée par défaut. Il donne des informations très basiques sur la santé de la batterie – dans ce cas, normal – et une bascule pour activer et désactiver la fonction.

Apple dit que lorsqu’il est basculé, il ne chargera pas un Mac Thunderbolt 3 dans toute la mesure du possible s’il vit la plus grande partie de sa vie branché, comme ce MacBook Pro en particulier. Sur la page d’assistance accessible via le Apprendre encore plus bouton, Apple (brièvement) explique en quoi cette fonctionnalité est utile.

La fonction de gestion de la santé de la batterie dans macOS 10.15.5 est conçue pour améliorer la durée de vie de votre batterie en réduisant la vitesse à laquelle elle vieillit chimiquement. La fonctionnalité le fait en surveillant l’historique de la température de votre batterie et ses modes de charge.

Selon les mesures qu’elle recueille, la gestion de la santé de la batterie peut réduire la charge maximale de votre batterie dans ce mode. Cela se produit selon les besoins pour garantir que votre batterie se charge à un niveau optimisé pour votre utilisation, ce qui réduit l’usure de la batterie et ralentit son vieillissement chimique.

Bien que la gestion de la santé de la batterie profite à la durée de vie à long terme de votre batterie, elle peut également réduire la durée de fonctionnement de votre Mac avec une seule charge de batterie lorsque des limites de capacité sont appliquées. Si votre priorité est de faire durer votre ordinateur portable Mac aussi longtemps que possible avant de le recharger, vous pouvez désactiver la fonction.

La manière dont tout cela fonctionnera dans la pratique et l’impact que cela aura sur la durée de vie de la batterie restent à voir. Nous l’avons essayé sur un MacBook Pro 2016 avec une batterie épuisée, et il nous donne les mêmes informations que l’ordinateur avant la mise à jour quand il nous a dit qu’il était temps d’obtenir une nouvelle batterie.

Les piles ne sont pas éternelles – comment elles fonctionnent et comment nous sommes arrivés ici

Toute batterie stocke de l’énergie électrique sous forme d’énergie chimique et peut convertir cette énergie en électricité. Une batterie nécessite une anode et une cathode, séparées par un électrolyte qui permet le flux de charge électrique entre la cathode et l’anode.

Lorsque la batterie est mise sous charge, l’anode libère des électrons à la borne négative et des ions dans l’électrolyte par une réaction d’oxydation. La cathode accepte ces électrons, complétant le circuit de circulation des électrons.

C’est la fin de l’histoire des piles non rechargeables. Cependant, les batteries lithium-ion peuvent être rechargées. Ainsi, lorsque le courant est correctement appliqué, le flux d’électrons se produit en sens inverse, rechargeant la batterie.

Capacité totale d’une batterie mesurée en milliampères-heure pour les appareils mobiles ou en wattheures pour le Mac. La durée de vie globale, y compris les cycles de charge / décharge, est limitée par les choix techniques faits par les fabricants d’appareils, notamment les circuits de charge et les logiciels, ainsi que le volume physique des réactifs.

Plus la charge et la décharge de la cellule sont meilleures et mieux régulées, plus la batterie durera longtemps. Cela semble être la raison pour laquelle Apple a implémenté cela dans macOS – pour contrôler certaines des variables qu’il peut.

Il existe d’autres facteurs qui peuvent réduire la durée de vie d’une batterie. Plus la batterie subit d’excursions de température, comme la laisser dans une voiture chaude ou à l’extérieur par temps de gel, plus la durée de vie de la batterie est courte. Et l’âge lui-même est un facteur.

Bien que cela soit moins pertinent pour un Mac que pour un iPhone, compte tenu du volume de la batterie du Mac, la tension de sortie d’une batterie donnée sur un cycle de décharge peut être tracée sur le pourcentage de charge.

Les réactifs de batterie ne sont pas éternels. Dans le cas d’une batterie au lithium-ion, des «moustaches métalliques» peuvent se former dans la cellule, court-circuiter les parties affectées de la cellule de la batterie et réduire la puissance disponible. En fin de compte, la formation de moustaches, couplée à l’épuisement des réactifs, conduit à une batterie complètement morte due à une oxydation sous-tension et non réversible.

L’usure de la batterie de n’importe quel facteur réduit l’axe horizontal du graphique ci-dessus. De toute évidence, la demande de puissance de l’appareil diminue le temps nécessaire pour progresser le long de la courbe sur une charge donnée.

Les dommages causés à la cellule par l’environnement, un équipement de charge défectueux fournissant une tension supérieure à la tension admissible ou d’autres problèmes augmentent de manière permanente la raideur de la chute de tension pendant l’utilisation de la batterie. La température de fonctionnement a également une augmentation temporaire de la pente, la basse température ayant plus d’impact sur la capacité que élevée.

Sans plonger trop profondément dans la fabrication des batteries, les fabricants d’appareils doivent faire des choix en fonction de la courbe de performance. La capacité de la batterie et la tension de sortie sont deux choses différentes qui doivent être prises en compte, sans parler des facteurs de sécurité.

Chaque appareil a une tension critique, auquel cas il ne restera pas opérationnel, peut perdre des données ou se bloquer complètement. Sur un appareil conçu pour être branché sur l’alimentation pendant la majeure partie de sa durée de vie, cela pose moins de problème. Mais, la tension critique varie d’un appareil à l’autre en fonction de l’appareil et de la batterie – et n’est pas uniquement applicable à Apple.

Quant à la façon dont nous sommes arrivés ici, Apple a décidé de prendre des mesures sur iOS pour atténuer l’impact de cette courbe, qui se révélerait être un problème. Apple a implémenté un correctif d’arrêt en février 2017 avec la sortie d’iOS 10.2.1. Ce qu’il a fait, c’est temporairement ralentir le CPU du téléphone lorsqu’il était sous charge pour maintenir la demande de tension de l’appareil inférieure à la tension critique où le téléphone s’arrêterait apparemment au hasard.

Malgré la réalité incontournable de l’épuisement chimique de la batterie, Apple n’a cependant pas communiqué efficacement ce qu’il faisait aux utilisateurs avec le patch. Au moment de la sortie, Apple a simplement déclaré qu’il avait résolu le problème de l’arrêt aléatoire, jusqu’à ce que l’analyse comparative des anciens téléphones découvre l’impact du correctif.

Après avoir admis en décembre 2017 que certains changements logiciels avaient été apportés pour éviter les arrêts, Apple s’est excusé et a proposé des remplacements de batterie hors garantie réduits à 29 $. Et, en conséquence, Apple a dû payer un peu d’argent aux déclarants lésés.

Maintenant que nous sommes ici, maintenant quoi?

L’inclusion de la surveillance de l’état de la batterie est une bonne chose – jusqu’à présent. Alors que le Mac est théoriquement impacté par le problème de tension critique comme tout autre appareil, en règle générale, les batteries ne vieillissent pas aussi rapidement qu’elles le seront sur un appareil mobile beaucoup plus petit et il faut plus de temps pour atteindre cette tension critique. Et, si vous utilisez votre MacBook Pro ou MacBook Air connecté à l’alimentation pendant la majeure partie de sa durée de vie, même lorsque la batterie est effectivement complètement déchargée, vous ne pourrez même pas le remarquer à moins que le système d’exploitation ne vous le dise.

Nous verrons bien sûr ce qui se passe avec le temps. Ce sera un jeu de secondes et de watts s’additionnant au fil des ans, et il sera difficile de tirer des conclusions sur l’efficacité des nouvelles routines sous macOS à court terme. Pour l’instant, cela ne nous fera pas abandonner notre installation CoconutBattery.