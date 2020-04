Gestionnaire de vol AT&T iPhone vol et bandits avec des masques chirurgicaux sur le Apple Crime Blotter

Un employé des postes a volé des iPhones et du Viagra, un programme de vol d’iPhone par un gestionnaire d’AT & T, l’inaction de la police au sujet d’un vol d’iPad et bien plus encore dans le monde des délits liés à Apple.

L’Apple Store au Mall of New Hampshire

Même avec la fermeture de la plupart des magasins Apple et de nombreuses autres entreprises, il y a encore beaucoup de vols liés à Apple dans l’actualité. Le dernier d’une série occasionnelle AppleInsider.

Un trio accusé de s’habiller en tant que travailleurs de FedEx pour voler des iPhones

Un groupe de voleurs présumés qui se déguisaient en employés de FedEx pour voler des marchandises ont tous été arrêtés cette semaine dans le Connecticut – dont l’un deux fois – lorsque des résidents coincés chez eux sont devenus suspects et ont appelé la police. Selon The Hartford Courant, la police a trouvé deux iPhones non ouverts dans leur voiture, que l’appelant a dit avoir été volés dans son porche.

Après que deux membres du groupe ont été arrêtés, inculpés et libérés, l’un d’eux a été arrêté à nouveau, avec un complice, la même nuit. Les voleurs accusés portaient des chemises FedEx et portaient des masques chirurgicaux et des gants.

L’homme a utilisé des cartes de crédit volées au New Hampshire Apple Store

En décembre, bien avant la fermeture de tous les magasins Apple Store, un homme non identifié a facturé 11 000 $ sur des cartes de crédit volées à l’Apple Store du Mall of New Hampshire à Manchester. Un rapport publié le 28 mars par la police de WMUR estime que l’homme a volé les cartes d’une voiture dans un gymnase du quartier appelé le Zoo Health Club.

Un employé des postes qui a volé un iPhone et 1 000 comprimés de Viagra est mis à l’épreuve

Un ancien employé des postes d’Irlande du Nord qui a été arrêté en septembre pour avoir volé un iPhone par la poste – ainsi que plus de 1 000 comprimés de Viagra – a été condamné à une peine de probation et condamné à une restitution. Armaghi.com rapporte que l’homme a été arrêté après avoir pris le téléphone, l’a mis en vente sur eBay et a été retourné à une adresse associée à l’accusé. Lorsque sa maison a été perquisitionnée, la cachette de la pilule de Viagra a également été découverte.

Un directeur de magasin AT&T accusé d’escroquerie contre le vol

La police de la banlieue de Philadelphie a annoncé que le directeur de 28 ans d’un magasin AT&T local avait été accusé d’avoir exécuté un stratagème de vol de 95 000 $ impliquant des iPhones.

Selon Main Line Media News, le gestionnaire est accusé d’avoir créé de “faux comptes commerciaux et de fausses transactions d’achat” tout au long de l’été et de l’automne 2019, impliquant des dizaines de transactions frauduleuses. Au moins cinq appareils iPhone 11 Pro Max sont impliqués dans l’anneau.

Un ancien employé du magasin Verizon accusé d’avoir volé des iPhones

Un ancien employé d’un magasin Verizon dans le Connecticut a été accusé d’un vol moins sophistiqué d’iPhone. Selon The Daily Voice, l’homme de 40 ans, qui avait été licencié du magasin plus tôt dans la journée, est entré dans une salle de stockage du magasin et a pris plusieurs iPhones évalués collectivement à 7 190 $.

Plus tard, la police a trouvé l’un des téléphones dans la voiture de l’homme.

Un Britannique récupère un iPad volé après que la police “ne puisse pas le faire”

Un Britannique de 51 ans a utilisé l’application Find My pour retrouver son iPad et son portefeuille après leur vol dans un pub. Alors que la police avait offert leur soutien quand il est allé le récupérer, ils ont fini par ne pas se présenter.

Le Evening Standard rapporte que l’homme est allé dans la «fosse des voleurs», mais la police n’était pas là quand il est arrivé. Quand il a appelé pour savoir où ils étaient, ils lui ont dit “désolé, nous ne pouvons pas y arriver”. Après quelques “cris et cris”, l’homme a récupéré son iPad et son portefeuille. Plus tard, la police s’est excusée.

iPhone volé à une actrice sud-africaine

Thuli Phongolo, une actrice sud-africaine et personnalité de la télévision, s’est fait voler son iPhone 11 Pro Max pendant qu’elle déjeunait dans un restaurant. Selon The Daily Sun, le vol a eu lieu à la mi-février dans une banlieue de Johannesburg.

Phongolo était en train d’envoyer des SMS lorsqu’un homme non identifié a pris son téléphone, s’est enfui et a sauté dans une Toyota Corolla bleue.

Une photo sur l’écran de l’iPhone identifie un voleur de voiture

Un homme de Pennsylvanie âgé de 32 ans qui, selon la police, a volé une voiture et s’est immédiatement écrasé dans un camion en stationnement avant de s’enfuir a été identifié. Il a laissé son iPhone sur les lieux et la police a fait correspondre sa photo d’écran de verrouillage avec sa photo dans une base de données.

Selon le York Daily Record, l’incident s’est produit début mars, le suspect s’est enfui après une lutte avec le propriétaire de la voiture. Alors que la police connaît le nom du voleur présumé, il reste en liberté.

Vous avez une histoire de crime Apple pour nous? Envoyez un e-mail à AppleInsider et faites-le nous savoir.