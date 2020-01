Goldman Sachs se classe à la ligne «créée par Apple, pas une banque» de l’Apple Card

La banque d’investissement Goldman Sachs a rappelé aux analystes financiers qu’elle s’était développée et prenait toutes les décisions concernant la carte Apple.

La publicité d’Apple met en évidence Goldman Sachs, mais pas tout à fait en haut de l’écran

Ce n’est pas un secret que la multinationale financière Goldman Sachs est la banque derrière Apple Card, mais la société veut être claire sur le fait qu’elle est en charge. Lors d’une session avec des analystes lors de son appel aux résultats financiers légalement requis, le directeur financier de Goldman Sachs, Stephen Scherr, a fait allusion à l’image de marque et à la publicité d’Apple.

“Je veux être très clair à ce sujet”, a déclaré Scherr à l’analyste Gerard Cassidy de RBC, “nonobstant celui qui revendique la création de la carte. Il n’y a qu’une seule institution qui prend des décisions de souscription, et c’est Goldman Sachs.”

“Nous avons fixé des cibles et des buts et des objectifs avec Apple comme le ferait un bon partenaire”, a-t-il poursuivi, “et Apple est parfaitement au courant de la façon dont nous allons prendre ces décisions de souscription.”

“Mais la décision ultime nous appartient et nous calibrons, gérons nos risques et nos encaissements dans ce contexte. Et je pense que je veux juste être très clair à ce sujet, c’est la banque qui rend les décisions de souscription à cet égard, “at – il conclu.

On sait que Goldman Sachs a beaucoup investi dans le développement de la carte Apple – et dépense 350 $ pour chaque inscription – mais selon Business Insider, la société a également retardé de nombreux autres projets en réaffectant ses ingénieurs au projet.

Les politiques de l’entreprise pour déterminer les limites de crédit ont été attaquées par les politiciens.