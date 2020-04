Goldman Sachs voit les ventes d’iPhone atteindre 36%, déclare vendre des actions AAPL

Veillant à la prudence, la banque d’investissement Goldman Sachs a déclaré vendredi qu’elle réduisait sa note et son objectif de cours sur les actions d’Apple dans un climat d’incertitude croissante concernant l’impact de COVID-19 sur les dépenses de consommation à court terme pour des articles tels que les iPhones.

Il faudra peut-être quelques mois supplémentaires à l’iPhone 11 et à l’iPhone 11 Pro d’Apple si “l’iPhone 12” est plus tard que prévu

Dans une note aux investisseurs, l’analyste Rod Hall a cité une variété de facteurs de risque qui, selon lui, pourraient finalement peser sur le fabricant d’iPhone, y compris le manque de voyages internationaux pour faciliter les lancements de produits en temps opportun et une récession imminente avec une trajectoire de reprise imprévisible, tous induite par la pandémie de coronavirus.

“Après deux autres baisses de croissance du PIB de la part de l’équipe GS Economics et avec une grande partie du monde en lock-out, nous abaissons notre note pour vendre et réduisons nos prévisions Apple pour la troisième fois depuis le 17 février”, écrit-il.

Hall modélise maintenant une réduction beaucoup plus forte de la demande d’unités iPhone jusqu’à la mi-2020 avec son opinion qu’une reprise sera peu profonde d’ici 2021. L’analyste a également exprimé sa crainte que “l’iPhone 12” puisse voir des retards en raison des restrictions de voyage internationales, qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les perspectives financières d’Apple.

“Les voyages mondiaux limités à ce stade crucial du processus final d’ingénierie et de production de l’iPhone 2020 d’Apple pourraient entraîner un lancement retardé cette année”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Hall prévoit également que la situation macroéconomique pourrait conduire à une croissance stagnante des services en 2021, les consommateurs reculant sur les dépenses discrétionnaires.

“Nous supposons également une faiblesse persistante de l’ASP alors que les consommateurs cherchent à réaliser des économies similaires à ce que nous avons vu lors des ralentissements précédents”, a-t-il déclaré. “De plus, nous pensons que la croissance des services ralentit considérablement en 2021 et que les services en pourcentage des revenus stagnent en fait cette année-là.”

Cela dit, Goldman prévoit maintenant une baisse de 36% de la demande d’unités iPhone au cours du troisième trimestre et une baisse de 24% au premier semestre de l’année civile 2020.

“En fin de compte, nous pensons qu’Apple est une entreprise cyclique mature qui est susceptible de négocier une gamme d’appels par rapport au marché plus large”, a-t-il déclaré. “De ce fait, notre opinion a tendance à être de plus en plus positive lorsque nous pensons que les prévisions de bénéfices par consensus pour la société sont trop pessimistes sur 24 mois.”

Hall a abaissé sa note sur les actions d’AAPL de “vendre” de “neutre” tout en ramenant son objectif de cours sur douze mois à 233 $ au lieu de 250 $. Il s’agit de la troisième baisse consécutive des actions de l’analyste depuis le 17 février.

Le déclassement d’Apple à une cote de vente est également le premier d’une grande banque d’investissement ces derniers temps. Dans un retour surprenant à son statut de “chouchou” de Wall Street, les actions Apple avaient bondi de 130% au cours des douze mois précédant la crise du COVID-19, de nombreuses entreprises jouant un jeu de rattrapage constant lorsqu’il s’agissait de fixer de nouvelles projections cibles.

Les actions d’Apple se négociaient à 284,20 $ avant commercialisation sur le NASDAQ. Cela fait suite aux commentaires optimistes du PDG d’Apple, Tim Cook, en dehors des heures d’ouverture, concernant un retour progressif aux activités de vente au détail.